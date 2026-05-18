Gala sinfónica Todo Dominicano: Amaury Sánchez rinde homenaje a la música criolla

El maestro Amaury Sánchez presentará el próximo 26 de mayo el concierto Todo Dominicano, una gran gala sinfónica que reunirá en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito una selección de emblemáticas composiciones de la música nacional junto a la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo.

La producción busca rendir homenaje al patrimonio musical dominicano a través de un recorrido por obras y ritmos tradicionales que forman parte de la identidad cultural del país.

Durante la velada serán interpretadas piezas de importantes autores dominicanos como Bienvenido Bustamante, José Dolores Cerón, Julio Alberto Hernández y Bullumba Landestoy, entre otros destacados creadores que marcaron la historia musical de República Dominicana.

Un recorrido por la música criolla

El espectáculo incluirá géneros como la mangulina, la criolla, el merengue y valses dominicanos, bajo la dirección musical de Amaury Sánchez y con la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo.

"Todo Dominicano" promete convertirse en una noche especial para el público amante de la música y las raíces culturales nacionales, combinando tradición, arreglos sinfónicos y una puesta en escena concebida para resaltar la riqueza artística dominicana.

La producción también contará con artistas invitados especiales y varias sorpresas musicales preparadas para esta celebración dedicada a la música criolla.

Compromiso con la cultura musical

Con este concierto, el maestro Amaury Sánchez da continuidad a una programación artística enfocada en resaltar el talento nacional y la obra de compositores y artistas laureados que han contribuido a visibilizar y fortalecer la cultura dominicana dentro y fuera del país.

Los organizadores destacaron que el concierto reafirma el compromiso con la difusión y valorización del legado musical dominicano, acercando composiciones históricas a las nuevas generaciones y promoviendo el repertorio nacional en uno de los escenarios más importantes del país.

Las boletas para Todo Dominicano ya están disponibles a través de Uepa Tickets y el evento también figura dentro de la programación oficial del Teatro Nacional Eduardo Brito.