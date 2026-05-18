Docente Carlos Mercado lanza el libro "Movie TV-New Method"
Se trata de un método de actuación diseñado exclusivamente para cine, televisión y streaming
El director cinematográfico, coach actoral y docente Carlos David Mercado Chávez presentará oficialmente su libro "MOVIE TV-NEW Method" en la universidad APEC (Unapec) una propuesta pedagógica enfocada en la formación de actores para actuación frente a la cámara.
La obra está concebida como un manual técnico tanto para principiantes como para actores teatrales que desean adaptarse al lenguaje cinematográfico con mayor control, naturalidad y precisión interpretativa.
El Método Movie TV-New aborda la actuación desde las exigencias específicas de la cámara, desglosando el proceso interpretativo en áreas fundamentales del trabajo audiovisual profesional. El libro ya está a la venta en Amazon.
El rostro y la construcción expresiva
El método enseña el llamado "alfabeto expresivo", analizando más de 20 emociones —como miedo, risa, llanto, odio, sarcasmo, nerviosismo o asombro— explicadas músculo por músculo para lograr interpretaciones naturales sin sobreactuación.
Los actores aprenden cómo funcionan los planos, ángulos, movimientos de cámara, eje de acción y el comportamiento visual frente al lente, entendiendo cómo adaptar la mirada, el cuerpo y las expresiones a cada encuadre cinematográfico.
La obra también prepara al actor para la dinámica profesional de un set de filmación, incluyendo temas como ADR y doblaje, continuidad, croma key, lectura escénica, prompter, castings y comportamiento profesional dentro de una producción audiovisual.
Según explica su autor, Carlos Mercado, el objetivo del método es que el actor pueda desarrollar una actuación "natural, creíble y repetible", manteniendo precisión técnica desde el ensayo hasta el rodaje final.
"MOVIE TV-NEW Method" surge de décadas de experiencia en formación actoral, televisión y dirección cinematográfica, y representa una propuesta especializada para la nueva generación de actores de cine, televisión y plataformas digitales.
Sobre el autor
Carlos David Mercado Chávez (Carlos Mercado) cuenta con una Maestría en Dirección de Cine y Realización de Televisión y Comunicaciones (MSc.) por la Universidad San Jorge de Zaragoza, España.
Es creador y realizador de la serie "Mi pobre candidato", transmitida por Radio Televisión Dominicana (RTVD), y productor de televisión y realizador de comerciales televisivos, cortometrajes, cápsulas educativas, festivales y diversos proyectos audiovisuales para radio, televisión y plataformas de streaming.
Ha trabajado como coach actoral en Univisión y como profesor en la Universidad Católica Santo Domingo. Actualmente es director de la Fundación Escuela Internacional de Arte Escénico (EIAES), donde dirige la formación especializada en Actuación para Cine y Comunicación audiovisual.
Es encargado y profesor de la Escuela de Cine en la Dirección de Cultura de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), y docente en las licenciaturas de Publicidad y Cine en la Universidad APEC (Unapec).
Es creador del Método MOVIE TV-NEW, desarrollado y perfeccionado desde 1987, una propuesta pedagógica orientada específicamente a la actuación cinematográfica, que prioriza la construcción visual de la expresión y el dominio técnico frente a la cámara, formando intérpretes capaces de comunicar con precisión dentro del lenguaje audiovisual contemporáneo.