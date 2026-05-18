Docente Carlos Mercado lanza el libro "Movie TV-New Method"

El docente Carlos Mercado dijo que la obra está concebida como un manual técnico tanto para principiantes como para actores teatrales. ( FUENTE EXTERNA )

El director cinematográfico, coach actoral y docente Carlos David Mercado Chávez presentará oficialmente su libro "MOVIE TV-NEW Method" en la universidad APEC (Unapec) una propuesta pedagógica enfocada en la formación de actores para actuación frente a la cámara.

La obra está concebida como un manual técnico tanto para principiantes como para actores teatrales que desean adaptarse al lenguaje cinematográfico con mayor control, naturalidad y precisión interpretativa.

El Método Movie TV-New aborda la actuación desde las exigencias específicas de la cámara, desglosando el proceso interpretativo en áreas fundamentales del trabajo audiovisual profesional. El libro ya está a la venta en Amazon.

El rostro y la construcción expresiva

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/5b101e07-770c-4414-97ef-0274107aa104-cadf151b.jpg Portada de la obra.

El método enseña el llamado "alfabeto expresivo", analizando más de 20 emociones —como miedo, risa, llanto, odio, sarcasmo, nerviosismo o asombro— explicadas músculo por músculo para lograr interpretaciones naturales sin sobreactuación.

Los actores aprenden cómo funcionan los planos, ángulos, movimientos de cámara, eje de acción y el comportamiento visual frente al lente, entendiendo cómo adaptar la mirada, el cuerpo y las expresiones a cada encuadre cinematográfico.

La obra también prepara al actor para la dinámica profesional de un set de filmación, incluyendo temas como ADR y doblaje, continuidad, croma key, lectura escénica, prompter, castings y comportamiento profesional dentro de una producción audiovisual.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/de7d1c6a-2502-48c6-909d-eab3372b439f-33d43af7.jpg El autor de la obra pondera su importancia para los actores.

Según explica su autor, Carlos Mercado, el objetivo del método es que el actor pueda desarrollar una actuación "natural, creíble y repetible", manteniendo precisión técnica desde el ensayo hasta el rodaje final.

"MOVIE TV-NEW Method" surge de décadas de experiencia en formación actoral, televisión y dirección cinematográfica, y representa una propuesta especializada para la nueva generación de actores de cine, televisión y plataformas digitales.

Sobre el autor

Carlos David Mercado Chávez (Carlos Mercado) cuenta con una Maestría en Dirección de Cine y Realización de Televisión y Comunicaciones (MSc.) por la Universidad San Jorge de Zaragoza, España.

Es creador y realizador de la serie "Mi pobre candidato", transmitida por Radio Televisión Dominicana (RTVD), y productor de televisión y realizador de comerciales televisivos, cortometrajes, cápsulas educativas, festivales y diversos proyectos audiovisuales para radio, televisión y plataformas de streaming.

Ha trabajado como coach actoral en Univisión y como profesor en la Universidad Católica Santo Domingo. Actualmente es director de la Fundación Escuela Internacional de Arte Escénico (EIAES), donde dirige la formación especializada en Actuación para Cine y Comunicación audiovisual.

Es encargado y profesor de la Escuela de Cine en la Dirección de Cultura de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), y docente en las licenciaturas de Publicidad y Cine en la Universidad APEC (Unapec).

Es creador del Método MOVIE TV-NEW, desarrollado y perfeccionado desde 1987, una propuesta pedagógica orientada específicamente a la actuación cinematográfica, que prioriza la construcción visual de la expresión y el dominio técnico frente a la cámara, formando intérpretes capaces de comunicar con precisión dentro del lenguaje audiovisual contemporáneo.