Irene Morillo presenta su libro "Conviértete en Referente Estrella" en la Embajada de RD en México

Irene Morillo durante la presentación de su libro "Conviértete en Referente Estrella" en la Embajada de la República Dominicana en México. En la imagen se le ve junto al embajador Juan Bolivar Díaz, y Juan Roberto Rodríguez Hernández. ( FUENTE EXTERNA )

La empresaria y mentora de negocios Irene Morillo presentó su libro "Conviértete en Referente Estrella" en la Embajada de la República Dominicana en México, en una actividad que reunió a miembros de la comunidad dominicana y representantes del sector empresarial.

El encuentro contó con la presencia del embajador dominicano en México, Juan Bolívar Díaz, así como directivos de cámaras de comercio y otros invitados.

Durante la actividad, Morillo habló sobre los principales temas abordados en el libro, enfocados en el desarrollo de estrategias de posicionamiento profesional y empresarial.

La autora explicó que la publicación busca orientar a profesionales y emprendedores en la identificación de sus fortalezas y en la construcción de propuestas de valor dentro de sus áreas de trabajo.

La presentación en México forma parte de una gira internacional que también ha incluido varias ciudades de Europa y distintos puntos de República Dominicana.

Morillo señaló que la expansión de la obra a otros países refleja el interés por herramientas vinculadas al desarrollo profesional y la proyección de marca personal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/irene-m-0d2b50eb.jpg Personalidades del ámbito empresarial, diplomático y social participaron en la presentación del libro "Conviértete en Referente Estrella", de Irene Morillo, realizada en la Embajada de la República Dominicana en México. En las imágenes aparecen Maricela Pereyra, el coronel Salomón Sánchez Santana, Jenny Rivas, Naime Pratt, Raúl Elías, Yojanny Pérez, el embajador Juan Bolívar Díaz, Juan Pablo Marroquí, Amarilis de Jesús y Caridad Hernández, quienes acompañaron a la autora durante la actividad. (Fuente externa)

La autora también ha participado como coautora en otras publicaciones y recibió reconocimientos internacionales en años recientes, entre ellos una distinción de la revista Forbes en 2023 y un reconocimiento en el Congreso de Estados Unidos en 2025.

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"Conviértete en Referente Estrella" se presenta como una guía orientada a profesionales y dueños de negocios interesados en fortalecer su posicionamiento dentro de sus industrias.