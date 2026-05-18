Juan Bolívar Díaz Santana pone en circulación sus memorias "Con las riendas tensas"

El rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo; el presidente Luis Abinader y el periodista Juan Bolívar Díaz Santana, durante la presentación del libro. ( SAMIL MATEO )

Revestido del valor de la gratitud, el periodista y diplomático Juan Bolívar Díaz Santana puso en circulación sus memorias "Con las riendas tensas", durante un acto celebrado en la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde hizo entrega de un ejemplar al presidente de la República, Luis Abinader.

Fue extensa la lista de nombres a quienes agradeció, aunque reconoció que muchos otros quedaron fuera. Con especial emoción mencionó a su madre, quien, divorciada antes de los 30 años, logró sacar adelante a sus cuatro hijos. “He recibido más de lo que he podido dar”, expresó.

Habló con evidente sentimiento, satisfecho por lo vivido y como quien se despide de una ardua labor con la paz del deber cumplido.

Se definió como creyente de la fe cristiana, aunque formuló críticas a algunos grupos que la practican. Reconoció también que, pese a haberse rodeado de políticos, se mantuvo fiel a su esencia, al igual que en el ejercicio del periodismo.

“Entrego estas memorias a las puertas del retiro definitivo, después de 69 años de trabajo”, dijo Díaz.

Luego evocó versos del cantautor y guitarrista argentino Atahualpa Yupanqui: “Y así seguimos andando, curtidos de soledad; nos perdemos por el mundo y nos volvemos a encontrar… Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una hermana muy hermosa que se llama Libertad”.

Presentación

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/whatsapp-image-2026-05-18-at-81508-pm-479da604.jpeg La Biblioteca Pedro Mir estuvo a casa llena. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

El jurista Francisco Álvarez definió "Con las riendas tensas", las memorias de Juan Bolívar Díaz Santana, como una autobiografía atravesada por el compromiso social, la defensa de la democracia y el ejercicio de un periodismo profundamente ciudadano.

Durante la presentación de la obra, Álvarez agradeció el “inmenso honor” de participar junto a Margarita Cordero y Fausto Rosario en un libro que recorre la vida de Díaz Santana desde su nacimiento en un batey hasta su actual labor diplomática en México.

El jurista destacó que la obra revela la evolución humana e ideológica del autor, quien inicialmente se inclinó hacia el sacerdocio, influido por la teología de la liberación y el movimiento camilista de los años 60, hasta descubrir en el periodismo su verdadera vocación de servicio social.

“Ha sido un periodista que nunca abandonó sus derechos ciudadanos”, expresó Álvarez al afirmar que la trayectoria de Juan Bolívar estuvo marcada por la defensa de la democracia, la institucionalidad y la justicia social.

Citó además un fragmento del libro en el que el autor reivindica el periodismo como una “verdadera vocación social” en medio de las heridas dejadas por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y la guerra civil dominicana.

Álvarez subrayó que el batey donde nació el periodista marcó para siempre su sensibilidad humana y política.

Describió como “sobrecogedora” la manera en que Díaz Santana retrata la pobreza extrema de los bateyes y reconoció la influencia decisiva de su madre, doña Juanita, quien salió sola del batey con sus cuatro hijos, apostando a la educación como vía de superación.

La presentación también repasó los principales episodios de la carrera periodística del autor: desde sus inicios en Radio ABC y su cobertura de la Revolución de Abril de 1965, hasta su liderazgo gremial al frente del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales y el Colegio Dominicano de Periodistas.

El expositor recordó además los riesgos que enfrentó Díaz Santana durante los años de represión política, incluyendo amenazas de muerte, un atentado con bomba contra su vehículo y períodos de autoexilio en México y Washington tras sus denuncias periodísticas.

Asimismo, valoró el papel del comunicador como fundador de Participación Ciudadana y su coherencia frente a temas controversiales de la vida nacional, entre ellos la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

Según Álvarez, las memorias de Juan Bolívar Díaz Santana no solo reconstruyen la historia de un periodista, sino también buena parte de la historia política y social contemporánea de la República Dominicana, narrada por alguien que fue testigo y protagonista de momentos cruciales del país.

Intervenciones en el acto

El rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, pronunció las palabras de bienvenida, mientras que el periodista Fausto Rosario tuvo a su cargo los comentarios de la obra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/whatsapp-image-2026-05-18-at-81506-pm-bb6a1abc.jpeg El jurista Francisco Álvarez expone sobre las memorias de Juan Bolívar Díaz Santana. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/whatsapp-image-2026-05-18-at-81503-pm-018270e9.jpeg El periodista Fausto Rosario. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/whatsapp-image-2026-05-18-at-81444-pm-707c42d6.jpeg Al centro, Juan Bolívar Díaz Santana y el presidente de la República, rodeados de la familia del autor. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) ‹ ›