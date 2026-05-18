Bellas Artes celebra los 80 años de la Compañía Nacional de Teatro. En la imagen de archivo, su director, Fausto Rojas, saluda al público tras la presentación de una obra de teatro. ( FUENTE EXTERNA )

La Compañía Nacional de Teatro (CNT), máximo organismo de representación escénica de la República Dominicana perteneciente a la Dirección General de Bellas Artes, celebra su 80 aniversario como un pilar del arte dramático nacional, con una trayectoria marcada por la formación, la innovación y la proyección internacional.

La institución fue fundada en 1946 bajo el nombre de Teatro Escuela de Arte Nacional, con la dirección de don Emilio Aparicio, sentando las bases del desarrollo del teatro profesional en el país y convirtiéndose con el paso del tiempo en la principal plataforma de las artes escénicas dominicanas.

En ese sentido, la directora general de Bellas Artes, Marianela Sallent, destacó el impacto histórico de la compañía en el desarrollo cultural del país.

"La Compañía Nacional de Teatro ha sido, durante décadas, un espacio de formación, creación y proyección para generaciones de actores, directores y dramaturgos dominicanos. Su permanencia y crecimiento reflejan el compromiso del país con el fortalecimiento de la cultura y con la preservación de nuestra identidad artística", expresó.

Asimismo, Sallent resaltó el trabajo realizado por su director, Fausto Rojas, y por todo el elenco que integra la CNT, señalando que la proyección internacional alcanzada en los últimos años evidencia el nivel y la calidad del teatro dominicano.

Para su actual director, el actor y director Rojas, encabezar la institución en este momento histórico representa más que un logro profesional.

"Es un sueño materializado. Dirigir la compañía ha sido un viaje demasiado hermoso. Me honra que mi país me haya dado la oportunidad de dirigir la máxima institución del arte dramático nacional", expresó.

Rojas, quien cumplirá 10 años al frente de la CNT en octubre, destacó que su gestión ha estado enfocada en construir un repertorio diverso, combinando la dramaturgia nacional con grandes clásicos universales.

Un teatro que conecta con su público

Durante los últimos años, la relación entre la compañía y el público ha crecido significativamente, según explicó su director, quien resalta que cada montaje busca dialogar con la identidad dominicana.

"Hemos trabajado desde Yago hasta Las criadas. Nuestras propuestas están ancladas en el corazón de la cultura dominicana, creando piezas que dialoguen con el público y nos permitan soñar juntos", afirmó.

Celebración con arte y tradición

El 80 aniversario se celebra en grande con la participación de la Compañía Nacional de Teatro en el Festival Internacional de Artes Escénicas (FESTAE 2026) que incluye la puesta en escena de "Yago, yo no soy el que soy", una reinterpretación desde la riqueza cultural dominicana, incorporando ritmos como el merengue y la bachata.

Las presentaciones forman parte del cierre del festival y se desarrollan este lunes 18 y martes 19 de mayo, en la sala Carlos Piantini, del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Más allá de la celebración, la CNT continúa activa con una agenda que incluye giras nacionales e internacionales, así como programas de lectura dramatizada que promueven la dramaturgia dominicana contemporánea.

En los últimos años, la compañía ha participado en importantes escenarios internacionales como: Festival Internacional de Teatro Progresista (Venezuela), Festival Mujeres en Escena por la Paz (Bogotá), presentaciones en Boston, Washington y Nueva York, Feria del Libro de Nueva York y Funciones en Texas.

"Cada día cruzamos un peldaño más en el ámbito internacional. Hay mucho trabajo y muchos sueños por cumplir", aseguró Rojas.

Un elenco sólido y en crecimiento

Actualmente, la Compañía Nacional de Teatro cuenta con un elenco de más de 20 profesionales, entre actores y técnicos, comprometidos con mantener la calidad de cada producción.

Entre sus integrantes figuran: Cristela Gómez, Johnnie Mercedes, Orestes Amador, Manuel Raposo, Gilberto Hernández, Yorlla Castillo, Nileny Dippton, Wilson Ureña, Maggy Liranzo, Ernesto Báez, Miguel Bucarelli, Canek Denis, Pachy Méndez, Cindy Galán, Johana González, Ilya Aponte, Pepe Sierra, Ismael Valdez, Felipe Blonda, Milagros Fernández, Saúl Molina y Belky Ramos.

La integración a la compañía responde a un proceso que combina formación, experiencia y mérito en la escena nacional, incluyendo talentos provenientes del teatro rodante y nuevas incorporaciones destacadas.