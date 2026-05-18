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Museo anuncia ciclo de conferencias sobre la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo

El programa comenzará el miércoles 20 de mayo con la conferencia "Orígenes y eliminación de Trujillo"

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    Museo anuncia ciclo de conferencias sobre la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo
    Los coloquios del museo se llevarán a cabo en la Sala de Conferencias Vetilio Alfau Durán del MNHG. (FUENTE EXTERNA)

    En conmemoración del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, ocurrido el 30 de mayo de 1961, el Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG) anunció la realización de un ciclo de conferencias con el objetivo de fomentar la reflexión crítica y la conciencia histórica sobre este período de la vida nacional.

    El programa comenzará el miércoles 20 de mayo, a las 11:00 de la mañana, con la conferencia "Orígenes y eliminación de Trujillo", que será dictada por el investigador y doctor Rony Joubert, quien analizará el surgimiento del régimen y el contexto que propició su caída.

    De igual manera, el miércoles 3 de junio, a las 11:00 de la mañana, se desarrollará la conferencia "La economía en la Era de Trujillo", impartida por los economistas Luis Humberto Vargas, también catedrático e investigador, y Eduardo Tejera, historiador y autor del libro La política económica en la Era de Trujillo.

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    Conferencia Orígenes y Eliminación de Trujillo.

    Los coloquios se llevarán a cabo en la Sala de Conferencias Vetilio Alfau Durán del MNHG, institución que actualmente exhibe la sala "Trujillo: una era de terror", una muestra dedicada a documentar y analizar los treinta años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina.

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    Esta exposición presenta, desde una perspectiva histórica y crítica, los mecanismos de control político, la represión, la violación sistemática de los derechos humanos y las profundas huellas que este régimen dejó en la sociedad dominicana.

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    Rony Joubert.
    • El Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG), ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, está abierto al público de martes a domingo, en horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
    • Para más información, los interesados pueden visitar su perfil de Instagram @museohistoriaygeografiard o comunicarse al teléfono (809) 687-6452.
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