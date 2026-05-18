Museo anuncia ciclo de conferencias sobre la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo

Los coloquios del museo se llevarán a cabo en la Sala de Conferencias Vetilio Alfau Durán del MNHG. ( FUENTE EXTERNA )

En conmemoración del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, ocurrido el 30 de mayo de 1961, el Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG) anunció la realización de un ciclo de conferencias con el objetivo de fomentar la reflexión crítica y la conciencia histórica sobre este período de la vida nacional.

El programa comenzará el miércoles 20 de mayo, a las 11:00 de la mañana, con la conferencia "Orígenes y eliminación de Trujillo", que será dictada por el investigador y doctor Rony Joubert, quien analizará el surgimiento del régimen y el contexto que propició su caída.

De igual manera, el miércoles 3 de junio, a las 11:00 de la mañana, se desarrollará la conferencia "La economía en la Era de Trujillo", impartida por los economistas Luis Humberto Vargas, también catedrático e investigador, y Eduardo Tejera, historiador y autor del libro La política económica en la Era de Trujillo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/invitacion-conf-origenes-de-trujillo-mnhg-2026-304c1d55.jpeg Conferencia Orígenes y Eliminación de Trujillo.

Los coloquios se llevarán a cabo en la Sala de Conferencias Vetilio Alfau Durán del MNHG, institución que actualmente exhibe la sala "Trujillo: una era de terror", una muestra dedicada a documentar y analizar los treinta años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Esta exposición presenta, desde una perspectiva histórica y crítica, los mecanismos de control político, la represión, la violación sistemática de los derechos humanos y las profundas huellas que este régimen dejó en la sociedad dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/rony-joubert-75f73883.jpeg Rony Joubert.

El Museo Nacional de Historia y Geografía ( MNHG ), ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte , en Santo Domingo , está abierto al público de martes a domingo, en horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Nacional de Historia y Geografía ( ), ubicado en la , en , está de martes a domingo, en de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Para más información, los interesados pueden visitar su perfil de Instagram @museohistoriaygeografiard o comunicarse al teléfono (809) 687-6452.