Selinée Méndez cuenta que fue víctima de bullying al llegar al Congreso Nacional

Selinée Méndez conversa con la periodista Yessy Pérez para el programa "Tras el Telón". ( FUENTE EXTERNA )

La diputada del Distrito Nacional y presentadora de televisión Selinée Méndez habló abiertamente sobre los desafíos personales y profesionales que ha enfrentado desde su llegada a la política y contó que fue víctima de bullying al incorporarse al Congreso Nacional.

En una entrevista para el programa "Tras el Telón" con la periodista Yessy Pérez, Méndez explicó que gran parte de esas experiencias estuvieron marcadas por prejuicios asociados a su pasado en los medios de comunicación y en certámenes de belleza.

Esto obligó a la ex Miss República Dominicana, según sus palabras, a esforzarse más y a demostrar con trabajo, preparación y disciplina que podía consolidarse como una figura política con voz propia dentro de la Cámara de Diputados.

Su separación

La legisladora también abordó aspectos personales de su vida, como su proceso de divorcio, la relación actual con el padre de sus hijos, el productor René Brea, y cómo la exposición pública ha impactado su bienestar emocional y su dinámica familiar.

Méndez aseguró que vivir ese proceso personal bajo el foco mediático le dejó grandes aprendizajes. "Aprendí a no ventilar mi proceso de separación públicamente, a no leer los comentarios y a no involucrar a mis hijos en el divorcio, porque eso era de nosotros dos", contó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/selinee-3-9ddd883e.jpeg Yessy Pérez y Selinée Pérez. (FUENTE EXTERNA)

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La conversación fue parte de su participación en el programa Tras el Telón, conducido por la periodista y estratega en comunicación Yessy Pérez.

El espacio se transmite los domingos por VTV canal 32, de 7:00 a 8:00 del a mañana. También está disponible en plataformas digitales como YouTube y Spotify bajo el nombre Tras el Telón Podcast.

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