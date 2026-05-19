Actor dominicano Víctor Arcturus, seleccionado para residencia de la Bienal de Venecia

El actor dominicano Víctor Arcturus Estrella fue seleccionado entre 440 aspirantes de distintos países para participar en la residencia Biennale College Teatro Actors 2026 de la Bienal de Venecia, programa dirigido este año por Willem Dafoe, quien estuvo a cargo del proceso de selección de los participantes.

Víctor Arcturus formará parte de un grupo de 11 actores menores de 30 años seleccionados para esta residencia internacional, como parte del Festival Internacional de Teatro de la Bienal de Venecia, institución cultural fundada en 1895 y considerada uno de los principales espacios dedicados a las artes contemporáneas a nivel global.

El programa, que durará un mes y empieza el próximo 25 de mayo, se estructura en dos partes: un trabajo guiado por mentores y un espacio de estudio individual y colectivo, además de la participación de los seleccionados en las funciones y actividades del 54º Festival Internacional de Teatro de la Bienal de Venecia.

Durante el desarrollo del proyecto también podrán realizarse ensayos abiertos al público.

La residencia se desarrolla bajo el marco curatorial del festival "Alter Native", concebido como un experimento basado en la presencia física compartida entre mentores y participantes, sin métodos fijos ni resultados predeterminados.

Durante cuatro semanas, los seleccionados trabajarán en Venecia junto a figuras como Simon McBurney (Complicité), Silvia Costa, Evangelia Rantou y Mary Rantou, además del propio Willem Dafoe.

Según el director artístico, el programa es una oportunidad única cuyo único compromiso es la voluntad de ir más allá: más allá de los métodos, las expectativas, las estructuras rígidas y los prejuicios.

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Víctor Arcturus es un actor, escritor, creador escénico y artista interdisciplinario dominicano.

Es egresado con distinción de la Royal Central School of Speech and Drama y egresado de Berlinale Talents (Guadalajara).

Con Teatro Utopía ha creado, producido y protagonizado obras originales presentadas en festivales internacionales. Su práctica actoral abarca el teatro físico, las máscaras, la improvisación y la actuación para cine.

Además, ha participado en numerosos cortometrajes proyectado en festivales como New Orleans FF, Miami FF, FICG y Outfest. Escribió y protagonizó el multipremiado cortometraje ZEMÍ.

Se ha presentado en el Edinburgh Fringe y estrenó su pieza unipersonal Breakbone en Londres, en el 2024. Sus cuentos han sido incluidos en antologías y reconocidos con múltiples premios (Premios Funglode, Concurso de Relatos Banreservas, Radio Santa María, etc.).

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