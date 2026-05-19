Centro León abre exposición del Concurso de Arte Eduardo León Jimenes

Una historia de arte y transformación, el Concurso Eduardo León Jimenes inicia su edición 29. ( SUMINISTRADA )

La Fundación Eduardo León Jimenes y el Centro León dejaron formalmente inaugurada la exposición del 29 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, un certamen que, tras seis décadas de trayectoria, se ha consolidado como un referente para la difusión de las artes visuales en República Dominicana y el Caribe.

Esta edición marca un hito en su historia al ampliar su alcance geográfico e institucional y fortalecer su interlocución caribeña con la incorporación de artistas de Bahamas y Haití, en diálogo con artistas dominicanos residentes en la isla y en comunidades del exterior. Las obras reúnen genealogías insulares, memorias migrantes e imaginarios domésticos, junto a reflexiones sobre los relatos nacionales, el cuerpo, el cuidado y la materia.

Detalles de la inauguración y participación de artistas

El acto inaugural estuvo encabezado por la doctora María Amalia León, presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León; María Elena Aguayo, directora ejecutiva de la Fundación Eduardo León Jimenes; María Luisa Asilis, directora ejecutiva del Centro León; Luis Felipe Rodríguez, gerente de Programas Culturales, y Sara Hermann Morera, curadora en jefe.

También participó el equipo curatorial integrado por José Roca, Luis Graham Castillo y Suset Sánchez, responsables del acompañamiento de las obras.

Durante la ceremonia, la doctora María Amalia León resaltó la trascendencia del evento al expresar que: «Este certamen ha sabido ajustarse en cada etapa a las necesidades de la cultura y de los artistas. Ha ido incorporando otras modalidades, creando otros espacios para el desarrollo de nuevas maneras de narrar historias, provocar reflexiones y plantear interrogantes.

Agregó: "La 29.ª edición reafirma esa visión, ampliando su perspectiva caribeña al incorporar artistas de Bahamas y Haití, en diálogo con artistas dominicanos residentes en la isla y en el exterior, así como creadores de otras regiones que viven en la República Dominicana", comentó María Amalia León.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/maria-elena-aguayo-maria-luisa-asilis-y-maria-amalia-leon-ejecutivas-de-felj-y-centro-leon-847241a3.jpg María Elena Aguayo, María Luisa Asilis y María Amalia León, ejecutivas de FELJ y Centro León.

Por su parte, José Roca, en representación de los curadores, señaló que: "La labor del curador implica un compromiso profundo que se encuentra en su propia etimología: acompañar o cuidar. En este proceso, más que seleccionar obras, quisimos analizar prácticas y trayectorias para servir como un eco a las ideas de los artistas; a veces un eco sordo, otras veces un eco brillante, pero siempre un diálogo necesario para fortalecer sus convicciones".

"Formar parte de esta edición era algo que, sin saber exactamente cómo, siempre estuvo entre mis planes. Y hoy, poder compartir este espacio con otros artistas, ver la diversidad de miradas, preocupaciones y formas de hacer, me recuerda que el arte no es un camino solitario, sino una conversación constante en equipo", afirmó Digno Roa, en representación de los artistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/inauguran-exposicion-del-29-concurso-de-arte-eduardo-leon-jimenes-3-0e520023.jpg Inauguran exposición del 29 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes. https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/una-historia-de-arte-y-transformacion-el-concurso-eduardo-leon-jimenes-inicia-su-edicion-29--3-59e7a908.jpg Una historia de arte y transformación, el Concurso Eduardo León Jimenes inicia su edición 29. ‹ >

La exhibición reúne a los artistas seleccionados: América Olivo, Karmadavis, Digno Roa, Eliazar Ortiz, Elisa Bergel Melo, Freddy Guerrero, George Heinsen, Isabella Hiraldo, Nazario, Julia Aurora Guzmán, Julianny Ariza Vólquez, Kachelle Knowles (Bahamas), Laura Kingsley, Maksaens Denis (Haití), Noa Batlle, Reginald Senatus "Redji" (Haití), Soraya Abu Naba'a, Thaís Espaillat Ureña y Yermine Richardson, quienes estuvieron presentes en la inauguración.

La muestra presenta obras que exploran la fragilidad de la memoria, las formas comunitarias de sostén, las herencias coloniales, la circulación del deseo, la persistencia de lo espiritual y la disputa por los relatos públicos.

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"La 29.ª edición reafirma esa visión, ampliando su perspectiva caribeña al incorporar artistas de Bahamas y Haití, en diálogo con artistas dominicanos residentes en la isla y en el exterior, así como creadores de otras regiones que viven en la República Dominicana" María Amalia León Presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes “

Ejes temáticos y programación educativa de la exposición

El recorrido desplaza el énfasis de la representación hacia una experiencia compartida, donde cada pieza aporta a una narrativa coral sobre cómo sostener la memoria en contextos de fractura, habitar el cuidado colectivo y confrontar los legados coloniales.

La exposición se organiza en tres ejes fundamentales: "La casa y la nación", que analiza los silencios y relatos que disciplinan a la sociedad; "Archipiélagos de afromemorias", que reivindica la potencia creativa y la agencia afrodescendiente; y "Ecosistemas líquidos", que utiliza el agua como símbolo geográfico y místico para explorar los conceptos de conexión, frontera e infraestructura en disputa.

Con un marcado énfasis pedagógico, se incluyen espacios diseñados para la interacción y recursos de mediación para toda la familia. Además, se desarrollará un programa de actividades para públicos que complementará la muestra mediante visitas guiadas, diálogos en sala y encuentros en la Mediateca, vinculando los temas de las obras con el acervo documental del centro.

La exposición estará abierta al público desde el viernes 15 de mayo de 2026 en la Sala de Exposiciones Temporales del Centro León, en Santiago, de martes a domingo, de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche. Los martes la entrada será gratuita.

El 29 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes propone, en suma, una escena plural y crítica acorde con un Caribe atravesado por la movilidad, el conflicto y la invención, donde el arte se afirma como espacio de libertad e imaginación política.

Para conocer más detalles visite: https://caelj.centroleon.org.do/

Sobre el concurso

Es una iniciativa privada que desde 1964 ha impulsado el desarrollo de las artes visuales y estimulado la creatividad de las nuevas generaciones. El Concurso de Arte Eduardo León Jimenes se ha convertido en uno de los certámenes de mayor permanencia en América Latina.

que desde ha impulsado el desarrollo de las y estimulado la de las nuevas generaciones. El se ha convertido en uno de los certámenes de mayor permanencia en América Latina. Desde sus orígenes, el concurso tiene como objetivo fundamental promover la creatividad y los valores culturales de la nación dominicana y de sus creadores.

promover la y los de la nación dominicana y de sus creadores. El proceso formativo que trae consigo este certamen no solo permite un espacio de interlocución para los artistas , sino que también amplía su alcance a todos los integrantes del circuito artístico.

formativo que trae consigo este no solo permite un espacio de interlocución para los , sino que también amplía su alcance a todos los integrantes del circuito artístico. En seis décadas se han celebrado 28 ediciones, con la participación de 66 jurados de selección y premiación; se ha distinguido a 132 artistas en diferentes categorías y premiado 193 obras, las cuales forman parte de la Colección Eduardo León Jimenes de Artes Visuales.