La reina Margarita, exmonarca de Dinamarca, sale del hospital tras intervención cardíaca

La reina Margarita, exmonarca de Dinamarca. ( FUENTE EXTERNA )

La exmonarca de Dinamarca, la reina Margarita, de 86 años, fue dada de alta del hospital después de someterse la semana pasada a un procedimiento de angioplastia, informó el palacio este martes.

La reina, que abdicó en 2024 y cedió el trono a su hijo mayor, Federico, se sometió a "una dilatación con balón de una arteria coronaria" en el principal hospital de Copenhague, el Rigshospitalet, había indicado el viernes el palacio real.

Alta médica

"Su Majestad la reina Margarita fue dada de alta hoy del Rigshospitalet y regresará al Palacio de Fredensborg", señaló la fuente este martes, afirmando que la exmonarca "necesitará reposo".

Por ello, el 23 de mayo no asistirá a una función teatral, como tenía previsto hacer.

Muy popular entre los daneses por modernizar sutilmente la monarquía, Margarita ha enfrentado varios problemas de salud en los últimos años.

Durante mucho tiempo sostuvo que nunca abdicaría, pero una importante cirugía de espalda en 2023 la llevó a cambiar de opinión.

Fumadora empedernida durante gran parte de su vida, es conocida por su gran interés en las artes.

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