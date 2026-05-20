El Festival Internacional de Artes Escénicas concluye con gran éxito

El destacado actor Johnnié Merecedes en su rol protagónico de la obra "Yago, yo no soy el que soy" de la Compañía Nacional de Teatro. ( MIKA PASCO )

Con las presentaciones de Yago, yo no soy el que soy, de la Compañía Nacional de Teatro; Pinocho, del Teatro Guloya; y las últimas actividades internacionales de su programación, concluyó con éxito la primera edición del Festival Internacional de las Artes Escénicas (Festae 2026), evento celebrado del 15 al 19 de mayo en distintos escenarios de Santo Domingo y Santiago.

La jornada final confirmó el respaldo del público dominicano a esta nueva iniciativa artística, que reunió propuestas de teatro, danza y música procedentes de República Dominicana, Colombia, Argentina, Francia y Guinea Ecuatorial.

Durante cinco días de programación, cientos de personas asistieron a las distintas funciones y actividades desarrolladas en el Teatro Nacional Eduardo Brito, el Palacio de Bellas Artes, el Centro León, el Anfiteatro Nuryn Sanlley, Rock´n Rolla y Cristo Park.

Inauguración del Festae

La inauguración del Festae se realizó el pasado 15 de mayo con la obra La Casa de Bernarda Alba, de la compañía colombiana Elemental Teatro, presentada en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La calidad de las producciones presentadas fue uno de los aspectos más valorados por el público y los participantes, consolidando al FESTAE como una nueva plataforma para el intercambio cultural y las artes escénicas contemporáneas.

Entre las propuestas internacionales destacaron La Casa de Bernarda Alba, de Elemental Teatro (Colombia); El equilibrista, desde Argentina; Jumelag, de la compañía francesa Imperial Kikiristán; y El percusionista, del artista ecuatoguineano Gorsy Edu.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/whatsapp-image-2026-05-18-at-111409-pm-a3326a27.jpeg Reactor Antígona, de Marianela Boán en escena. (MIKA PASCO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/whatsapp-image-2026-05-16-at-104923-pm-4e593a79.jpeg El Equilibrista se robó el aplauso del público (MIKA PASCO) ‹ >

A nivel nacional brillaron producciones como Reactor Antígona, de Marianela Boán; Pinocho, del Teatro Guloya; y Yago, yo no soy el que soy, pieza de la Compañía Nacional de Teatro presentada en el marco de sus 80 años de trayectoria.

El festival también incluyó conciertos, talleres intensivos, encuentros teatrales y charlas didácticas encabezadas por reconocidos artistas internacionales como Gabriel Chamé Buendía y Mauricio Dayub.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/fausto-rojas-director-de-la-compania-nacional-de-teatro-3988ea36.jpg Fausto Rojas, director de Festae

Palabras del director

El director del Festae, Fausto Rojas, agradeció el respaldo recibido por parte del público, artistas, técnicos, instituciones culturales y patrocinadores que hicieron posible esta primera edición.

"Nos sentimos profundamente agradecidos por la acogida del público dominicano y por el apoyo de todos los artistas, compañías y colaboradores que creyeron en este sueño. Festae nació para quedarse y para seguir fortaleciendo las artes escénicas en República Dominicana", expresó Rojas.

Asimismo, valoró el talento exhibido durante toda la programación y resaltó el compromiso de las compañías nacionales e internacionales participantes.

"Durante estos días vimos propuestas de altísima calidad, artistas entregados completamente al escenario y un público conectado con cada función. Eso demuestra que en República Dominicana hay espacio para seguir impulsando grandes eventos culturales", agregó.

Rojas también agradeció el respaldo de las entidades públicas y privadas que apoyaron la iniciativa, entre ellas el Banco Popular Dominicano, la Embajada de Francia, la Alcaldía del Distrito Nacional y X-102.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/whatsapp-image-2026-05-16-at-122557-am-7-80a9e796.jpeg La Casa de Bernalda Alba inauguró el Festae en el Teatro Nacional. (MIKA PASCO)

"El apoyo institucional fue clave para materializar este proyecto y permitir que el público pudiera disfrutar de espectáculos internacionales y nacionales de gran nivel", indicó.

El productor recordó que la idea del Festae comenzó a gestarse hace varios años tras visitas a importantes festivales iberoamericanos y encuentros culturales internacionales.

Según explicó, el objetivo siempre fue crear en Santo Domingo un festival capaz de conectar culturas, promover el intercambio artístico y proyectar a República Dominicana dentro del circuito internacional de las artes escénicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/whatsapp-image-2026-05-17-at-63309-pm-1-ef1694a2.jpeg El Percursionista tuvo una destacada actuación (MIKA PASCO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/whatsapp-image-2026-05-16-at-55616-pm-b20a40c7.jpeg La compañìa francesa Imperial Kikiristàn presentò Jumelag. (MIKA PASCO) ‹ >

Amplia propuesta

Además de las funciones teatrales y espectáculos de danza, FESTAE integró una agenda musical diversa con presentaciones de Marakandé, Rafelito Mirabal y Sistema Temperado, así como las agrupaciones Auro, Pablo Cavallo y Lost.

La primera edición del festival también dedicó un espacio especial al maestro Giovany Cruz con el encuentro "Giovany Cruz y sus creencias teatrales", realizado en la Sala Aida Bonelly del Teatro Nacional.

Con el cierre de esta primera edición, los organizadores destacaron que FESTAE logró cumplir uno de sus principales objetivos: acercar las artes escénicas a nuevos públicos y posicionar a República Dominicana como un escenario abierto al teatro, la danza y la música internacional.

Fausto Rojas adelantó que ya trabajan en la planificación de futuras ediciones del festival con el propósito de ampliar la programación y continuar fortaleciendo el intercambio cultural en el país.