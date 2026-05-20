El humor dominicano de Irving Alberti llega a a Puerto Rico con "Darisho"

Irving Alberti presentará por primera vez en Puerto Rico su espectáculo "Irving y Darisho" como parte de una gira internacional que iniciará en agosto. ( SUMINISTRADA )

Irving Alberti cruzará por primera vez el escenario del Teatro Tapia, en el Viejo San Juan, con un espectáculo que resume gran parte de su historia artística. El actor y humorista dominicano presentará "Irving y Darisho" el próximo 8 de agosto a las 8:30 de la noche, marcando el inicio de una gira mundial que también incluirá ciudades de Estados Unidos y Europa.

La propuesta mezcla stand-up comedy, improvisación, monólogos, imitaciones y la presencia de Darisho, uno de los personajes más populares en la carrera de Alberti y pieza clave de su conexión con el público dominicano.

"Presentarme por primera vez en Puerto Rico es un sueño hecho realidad. Estoy muy entusiasmado de poder compartir el trabajo que he venido realizando por más de 30 años en mi país", expresó el artista.

Puerto Rico será la primera parada internacional de una producción que busca acercar el humor dominicano a nuevos públicos y reencontrarse con la diáspora caribeña.

Humor espontáneo y conexión con el público

En escena, Alberti apostará por el humor espontáneo, la exageración corporal y la cercanía que ha caracterizado sus espectáculos en vivo. La faceta de stand-up comedy ocupará un espacio importante dentro de la propuesta, especialmente por la recepción que ese formato ha tenido entre el público fuera de República Dominicana.

Darisho, personaje nacido en sus primeros años de carrera, vuelve a ocupar un lugar central en el espectáculo. Aunque el personaje marcó una etapa importante de popularidad, Alberti amplió posteriormente su carrera hacia el teatro, el cine y la producción artística, evitando quedar limitado únicamente a la comedia televisiva.

Trayectoria de Irving Alberti

Con más de tres décadas en el entretenimiento, Irving Alberti se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del humor dominicano. Su trabajo en televisión, teatro y cine le ha permitido construir una carrera sostenida en la improvisación y el contacto directo con el público.

En cine participó en producciones como "Que León" y "Los Paracaidistas", mientras que recientemente asumió la conducción de Premios Soberano. Este año también estrenará su primera película basada en un guion original escrito por él mismo.

Las boletas para "Irving y Darisho" ya están disponibles a través de la plataforma PRTickets.