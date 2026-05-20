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Jason Santos
Jason Santos

Jason Santos participa en jornadas sobre vinos organizadas por Elías Distribución en RD

El director de Educación de JUSTIN Vineyards & Winery y Lewis Cellars encabezó catas y encuentros dirigidos a profesionales y consumidores

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    Jason Santos participa en jornadas sobre vinos organizadas por Elías Distribución en RD
    Jason Santos encabezó actividades de degustación y formación sobre vinos durante su visita a República Dominicana.

    El director de Educación de JUSTIN Vineyards & Winery y Lewis Cellars, Jason Santos, visitó República Dominicana para participar en una serie de actividades organizadas por Elías Distribución relacionadas con la formación y degustación de vinos.

    Durante su estadía, Santos encabezó catas guiadas, talleres y encuentros dirigidos a profesionales de la industria gastronómica, sommeliers y consumidores interesados en el mundo del vino.

    Omar Elías, presidente de Elías Distribución, indicó que las actividades forman parte de iniciativas enfocadas en la educación y capacitación dentro del sector gastronómico local.

    Santos cuenta con experiencia en la industria de hospitalidad y vino en Estados Unidos. Antes de integrarse a JUSTIN Vineyards & Winery trabajó en el Ritz-Carlton Half Moon Bay y en un grupo restaurantero de Sonoma County.

    Actualmente, se desempeña en el área educativa de las marcas de vino de The Wonderful Company, entre ellas JUSTIN Vineyards & Winery, Lewis Cellars y Landmark Vineyards. Además, participa en programas de degustación, capacitación y desarrollo de estándares de servicio.

    Más

    • El ejecutivo es Certified Sommelier por el Court of Master Sommeliers y graduado del Culinary Institute of America en artes culinarias.
    • Según datos ofrecidos durante la visita, las bodegas JUSTIN y Lewis están presentes en el mercado dominicano desde 2025 a través de Elías Distribución.
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