Jason Santos participa en jornadas sobre vinos organizadas por Elías Distribución en RD

Jason Santos encabezó actividades de degustación y formación sobre vinos durante su visita a República Dominicana.

El director de Educación de JUSTIN Vineyards & Winery y Lewis Cellars, Jason Santos, visitó República Dominicana para participar en una serie de actividades organizadas por Elías Distribución relacionadas con la formación y degustación de vinos.

Durante su estadía, Santos encabezó catas guiadas, talleres y encuentros dirigidos a profesionales de la industria gastronómica, sommeliers y consumidores interesados en el mundo del vino.

Omar Elías, presidente de Elías Distribución, indicó que las actividades forman parte de iniciativas enfocadas en la educación y capacitación dentro del sector gastronómico local.

Santos cuenta con experiencia en la industria de hospitalidad y vino en Estados Unidos. Antes de integrarse a JUSTIN Vineyards & Winery trabajó en el Ritz-Carlton Half Moon Bay y en un grupo restaurantero de Sonoma County.

Actualmente, se desempeña en el área educativa de las marcas de vino de The Wonderful Company, entre ellas JUSTIN Vineyards & Winery, Lewis Cellars y Landmark Vineyards. Además, participa en programas de degustación, capacitación y desarrollo de estándares de servicio.

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El ejecutivo es Certified Sommelier por el Court of Master Sommeliers y graduado del Culinary Institute of America en artes culinarias.

por el y graduado del en artes culinarias. Según datos ofrecidos durante la visita, las bodegas JUSTIN y Lewis están presentes en el mercado dominicano desde 2025 a través de Elías Distribución.

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