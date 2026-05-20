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Antonio Pereira
Antonio Pereira

Presentarán antología de cuentos y poemas de Antonio Pereira

Escritores españoles y dominicanos participarán en jornadas literarias y recitales dedicados al reconocido autor español en Santo Domingo y Santiago

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    Presentarán antología de cuentos y poemas de Antonio Pereira
    Escritores dominicanos y españoles participarán en la presentación de la antología "Sesenta y cuatro caballos", dedicada a la obra del autor español Antonio Pereira.
    (FUNDACIÓN ANTONIO PREIRA)

    Escritores españoles y dominicanos pondrán en circulación una antología de cuentos y poemas del escritor español Antonio Pereira (1923-2009), que lleva por título Sesenta y cuatro caballos. El acto tendrá lugar este jueves 21 de mayo, a las 7:00p.m., en el Centro Cultural de España de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

    Presentación y actividades en honor a Antonio Pereira

    El volumen, publicado por Huerga & Fierro Editores, de Madrid, y la Fundación Antonio Pereira, de León, cuenta en su portada con un detalle de una pintura mural del gran poeta y artista visual español Juan Carlos Mestre, denominado Las ciudades de poniente, y con los proemios Fabular la realidad, del ensayista y médico dominicano Jochy Herrera, y Antonio Pereira: un pecador que confiesa y canta, del también dominicano, poeta y ensayista José Mármol.

    Durante los días 21 y 22 de mayo, a partir de las 7:00p.m., se llevarán  a cabo sendas jornadas en el Centro Cultural de España, en la Ciudad Colonial, que contarán con la participación de los españoles Joaquín Otero Pereira, director de la Fundación Antonio Pereira; Juan Carlos Mestre, destacado poeta y grabadista, y Cuco Pérez, músico, como también de los dominicanos Soledad Álvarez, Plinio Chahín, Jochy Herrera y José Mármol.

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    Infografía
    Antonio Pereira, reconocido narrador y poeta español del siglo XX, será homenajeado en República Dominicana con la presentación de la antología "Sesenta y cuatro caballos".

    Trayectoria literaria y legado de Antonio Pereira

    El sábado 23, el grupo se trasladará a Santiago de los Caballeros, donde, con la integración del poeta, ensayista y catedrático Fernando Cabrera, en el Centro León, a partir de las 5:00 p.m., tendrá lugar la presentación de la antología, una conferencia sobre Antonio Pereira y un recital poético con la participación del poeta y artista visual Juan Carlos Mestre, acompañado del acordeonista Cuco Pérez.

    Antonio Pereira nació en Villafranca del Bierzo, León, el 13 de junio de 1923 y falleció en León, el 25 de abril de 2009. Publicó poemarios como El regreso (1964), Del monte y los caminos (1966), Situaciones de ánimo (1962-1972), Cancionero de Sagres (1973) y Una tarde a las ocho (1995), entre otros.

    • Como narrador, su primer libro de cuentos titulado Una ventana a la carretera, se publicó en 1966 tras ganar el concurso Leopoldo Alas. A partir de entonces se convertirá en uno de los escritores de relatos más fecundos y prestigiosos de la literatura española del siglo XX.
    • Entre sus obras cuentísticas se destacan, además, El ingeniero Balboa y otras historias civiles (1976), Historias veniales de amor (1978), Los brazos de la i griega (1982), El síndrome de Estocolmo (1988), Picasso en el desván (1991) y La divisa de la torre (2007), entre otros.
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