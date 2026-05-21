Arrestan a estilista de Miss Universo tras presunta agresión a reina de belleza venezolana en Cannes

El glamour de Cannes quedó opacado esta semana por un episodio de violencia. El estilista venezolano Giovanni Laguna, conocido por su cercanía profesional con la actual Miss Universo Fátima Bosch, fue arrestado por la policía francesa tras ser acusado de agredir físicamente a la modelo Andrea de Val durante su estadía en Cannes, Francia.

La noticia comenzó a circular luego de que el periodista español Jordi Martin difundiera en redes sociales imágenes del momento en que Laguna era escoltado por las autoridades francesas, además de videos y fotografías que mostraban a la modelo con visibles lesiones y el rostro ensangrentado.

Según los reportes preliminares, el incidente ocurrió durante actividades paralelas al Festival Internacional de Cine de Cannes, donde ambos se encontraban participando en eventos vinculados a la moda y el entretenimiento.

Testigos aseguraron haber escuchado gritos, discusiones y golpes antes de la intervención policial.

Videos difundidos posteriormente muestran a Andrea de Val grabando desde su teléfono móvil mientras confronta al estilista tras el presunto ataque. En las imágenes, la modelo aparece con sangre en el rostro y acusa directamente a Laguna de la agresión.

Hasta ahora, las autoridades francesas no han ofrecido detalles oficiales sobre los posibles cargos ni sobre el origen de la discusión que habría desencadenado el episodio violento. Tampoco los equipos de representación de los involucrados han emitido comunicados públicos.

Una figura reconocida en el universo de las misses

Giovanni Laguna se había consolidado en los últimos años como una figura habitual dentro del circuito internacional de concursos de belleza. Con una fuerte presencia en redes sociales y colaboraciones con modelos, celebridades y reinas de belleza, el estilista había trabajado recientemente junto a Fátima Bosch durante apariciones públicas y eventos internacionales.

Su imagen estaba asociada al lujo, las alfombras rojas y la estética glamorosa que rodea el universo de las misses. Precisamente por eso, el caso ha generado un fuerte impacto mediático y una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios han condenado la presunta agresión y expresado solidaridad con Andrea de Val.

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