Miss República Dominicana 2026 presenta en Santiago a primeras candidatas en edición por sus 70 años

Candidatas de distintas provincias participaron en la presentación oficial de Miss República Dominicana 2026 realizada en Santiago, como parte de las actividades por el 70 aniversario del certamen. ( FUENTE EXTERNA )

La organización de Miss República Dominicana 2026 presentó la noche del jueves en Santiago de los Caballeros al primer grupo de candidatas que competirán en la edición correspondiente al año 2026, en el marco de la celebración del 70 aniversario del certamen.

La actividad se realizó en el Monumento a los Héroes de la Restauración y contó con la presencia de autoridades locales, invitados especiales y representantes de distintas provincias y municipios del país.

El alcalde de Santiago, José Ulises Rodríguez, ofreció las palabras de bienvenida a las participantes, quienes representarán demarcaciones como Santiago, Santo Domingo de Guzmán, Peravia, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, Monte Plata, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Pedernales, San Francisco de Macorís, Higüey, Bahoruco, La Romana, Duarte y Monseñor Nouel, entre otras.

Durante la presentación, las candidatas desfilaron en una alfombra roja utilizando diseños de creadores dominicanos inspirados en el estilo Met Gala. La producción incluyó ambientación floral e iluminación especial en el área del monumento.

Entre los asistentes estuvo Benny Metz, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), cuya participación fue vinculada al respaldo que el certamen brinda a iniciativas relacionadas con la inclusión.

La organización informó además que esta edición tendrá como eje social el apoyo al proyecto La Casa del Autismo, impulsado por la presidenta del certamen, Magali Febles. Según explicó Febles, la iniciativa busca ofrecer diagnóstico temprano, terapias y orientación a niños dentro del espectro autista y sus familias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-21-at-25837-pm-e99b298b.jpeg Momento de la presentación de las candidatas en Santiago.

"Deseo dejar un legado para las familias de escasos recursos que no pueden acceder a diagnósticos tempranos, tratamientos y terapias por limitaciones económicas", expresó Febles durante la actividad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-21-at-25850-pm-c2ed4f28.jpeg Jennifer Ventura, actual Miss República Dominicana Universo.

Con esta presentación quedaron iniciadas oficialmente las competencias preliminares del certamen, que incluyen traje típico, traje de baño y traje de gala.

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La gala final de Miss República Dominicana 2026 será transmitida el próximo 30 de julio por Color Visión, canal 9, a partir de las 8:00 de la noche.

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