Celebra tercera edición del concurso "Ilustremos un cuento"

Fue celebrada la tercera edición del concurso infantil "Ilustremos un cuento", una iniciativa de la La Fundación Macarrulla orientada a fomentar la lectura comprensiva, la creatividad y la expresión artística en niños y adolescentes.

En esta edición participaron 101 niños con edades entre los 8 y 14 años, quienes tuvieron el reto de ilustrar el cuento "El cuervo y su equipo de amigos", escrito por Lidia Martínez de Macarrulla, poniendo en práctica su imaginación y habilidades artísticas.

El certamen se desarrolló en tres categorías: A, de 8 a 10 años; B, de 11 a 12 años; y C, de 13 a 14 años. Las obras fueron evaluadas por un jurado integrado por artistas y especialistas en arte y educación.

Lidia Martínez de Macarrulla, presidente de la fundación, explicó que el concurso forma parte del compromiso que mantiene la Fundación Macarrulla con la promoción de la educación y el fortalecimiento de la lectura comprensiva desde edades tempranas.

"Con este concurso buscamos enseñar a los niños a interpretar lo que leen. A través de un cuento, cada participante expresa de manera artística cómo comprende la historia y los valores que transmite", expresó en una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/whatsapp-image-2026-05-21-at-14236-pm1-be0a2f80.jpeg Entrega de un certificado. (FUENTE EXTERNA)

Fomentar la lectura

Asimismo, destacó la importancia de continuar promoviendo el hábito de la lectura en la sociedad actual y señaló que cada cuento utilizado en el concurso contiene mensajes positivos y enseñanzas dirigidas a fortalecer la formación de los participantes.

Los ganadores

Durante la premiación fueron reconocidos los ganadores de las distintas categorías, además de otorgarse una mención especial a Josué Israel F. Mola, quien recibió una beca en la Escuela de Arte Guillo Pérez con materiales incluidos.

Como parte del reconocimiento al talento y esfuerzo demostrado, se les entregó equipos y dispositivos tecnológicos a los ganadores, con el propósito de incentivar el desarrollo creativo, educativo y artístico de los participantes.