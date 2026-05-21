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Celebra tercera edición del concurso "Ilustremos un cuento"

Es una iniciativa de la La Fundación Macarrulla orientada a fomentar la lectura comprensiva, la creatividad y la expresión artística en niños y adolescentes

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    Celebra tercera edición del concurso "Ilustremos un cuento"
    Los ganadores recibieron premios. (FUENTE EXTERNA)

    Fue celebrada la tercera edición del concurso infantil "Ilustremos un cuento", una iniciativa de la La Fundación Macarrulla orientada a fomentar la lectura comprensiva, la creatividad y la expresión artística en niños y adolescentes.

    En esta edición participaron 101 niños con edades entre los 8 y 14 años, quienes tuvieron el reto de ilustrar el cuento "El cuervo y su equipo de amigos", escrito por Lidia Martínez de Macarrulla, poniendo en práctica su imaginación y habilidades artísticas.

    El certamen se desarrolló en tres categorías: A, de 8 a 10 años; B, de 11 a 12 años; y C, de 13 a 14 años. Las obras fueron evaluadas por un jurado integrado por artistas y especialistas en arte y educación.

    Lidia Martínez de Macarrulla, presidente de la fundación, explicó que el concurso forma parte del compromiso que mantiene la Fundación Macarrulla con la promoción de la educación y el fortalecimiento de la lectura comprensiva desde edades tempranas.

    "Con este concurso buscamos enseñar a los niños a interpretar lo que leen. A través de un cuento, cada participante expresa de manera artística cómo comprende la historia y los valores que transmite", expresó en una nota de prensa.

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    Infografía
    Entrega de un certificado. (FUENTE EXTERNA)

    Fomentar la lectura

    Asimismo, destacó la importancia de continuar promoviendo el hábito de la lectura en la sociedad actual y señaló que cada cuento utilizado en el concurso contiene mensajes positivos y enseñanzas dirigidas a fortalecer la formación de los participantes.

    Los ganadores

    Durante la premiación fueron reconocidos los ganadores de las distintas categorías, además de otorgarse una mención especial a Josué Israel F. Mola, quien recibió una beca en la Escuela de Arte Guillo Pérez con materiales incluidos.

    Como parte del reconocimiento al talento y esfuerzo demostrado, se les entregó equipos y dispositivos tecnológicos a los ganadores, con el propósito de incentivar el desarrollo creativo, educativo y artístico de los participantes.

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