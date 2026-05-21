The Bridal Content RD es nominada en la categoría Marketing Digital en los Premios LAWA 2026

The Bridal Content RD es una empresa dominicana especializada en marketing digital gestionada por Kaori Waki y Eduardo Rivera. ( FUENTE EXTERNA )

The Bridal Content RD, empresa gestionada por los jóvenes expertos en creación de contenido para bodas y eventos, Kaori Waki y Eduardo Rivera, recibió una nominación en la Segunda Edición Nacional de los Premios LAWA (Latin American Wedding & MICE Awards), capítulo República Dominicana.

La empresa quedó en la categoría de Mejor Empresa de Marketing Digital para Planners en la región Gran Santo Domingo dentro de la industria de bodas, eventos, turismo de romance y turismo de reuniones.

La ceremonia de premiación se celebrará el martes 26 de mayo de 2026 en el Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino, con la presencia de prensa nacional y una gala que incluye Black Carpet y cena de premiación.

Los ganadores de cada categoría a nivel nacional representarán a República Dominicana en la 7ª Edición Internacional de los Premios LAWA, que se realizará en Quito, Ecuador, los días 1 y 2 de septiembre de 2026, donde competirán por el título de mejor de Latinoamérica.

Los nominados que no resulten ganadores recibirán un diploma que certifica su distinción como uno de los tres mejores a nivel regional, reconocimiento que también tiene valor dentro del sector.

Sobre The Bridal Content RD

The Bridal Content RD es una empresa dominicana especializada en marketing digital orientado a la industria nupcial y de eventos, gestionada por Kaori Waki y Eduardo Rivera. Su nominación en los Premios LAWA 2026 la ubica entre las firmas más destacadas del sector en la región metropolitana del país.

Sobre los Premios LAWA

Los Latin American Wedding & MICE Awards son el principal certamen de reconocimiento a la excelencia en la industria de bodas, eventos y turismo de reuniones en América Latina. La organización tiene sede en Colombia y su capítulo dominicano es coordinado por Pedro Vargas como director República Dominicana.