El desnudo emocional de Luis José Germán frente al público

Luis José Germán está acostumbrado a compartir escena con grandes elencos, pero esta vez el reto es completamente distinto.

En Todas las cosas maravillosas, el actor dominicano enfrentará por primera vez la experiencia de sostener solo una historia sobre el escenario, apoyado únicamente en la fuerza del texto y en la conexión directa con el público.

La obra llega a Escenario 360 hoy viernes 22 de mayo, a las 8:30 pm, bajo la producción de la Compañía de Teatro Niní Germán.

Adaptada del reconocido texto del dramaturgo británico Duncan Macmillan, la puesta en escena explora temas como la depresión, los vínculos familiares y la esperanza desde una mirada cercana, sensible y profundamente humana.

Además, el montaje rompe deliberadamente la cuarta pared, convirtiendo a los espectadores en parte esencial del relato. Esa dinámica transforma cada función en una experiencia distinta e íntima, donde el público no solo observa, sino que también acompaña emocionalmente al narrador.

Para Germán, conocido por producciones como Toc Toc y Votemos, este proyecto representa uno de los desafíos más importantes de su carrera. b

Dónde: Escenario 360. Fecha: sábado 22 de mayo. Horario: 8:30 pm. Boletas: Uepa Tickets.

Adrienne Iapalucci

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La comediante estadounidense llega a RD con un espectáculo de stand-up cargado de humor inteligente, incómodo y completamente sin filtros, ideal para quienes disfrutan la comedia que se atreve a cruzar límites.

Reconocida por su especial de Netflix The Dark Queen o su participación en Last Comic Standing y The Degenerates, Iapalucci es una de las figuras más afiladas del humor actual.

Su estilo directo, cínico y provocador promete una noche de risas, ironía y reflexiones inesperadas sobre aquello de lo que, quizás, no deberíamos estar riéndonos. Fecha: viernes 22 y sábado 23 de mayo, 9:30 pm. The Green Room. Boletas Tix.do.

Evita

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Esta producción musical suma una nueva función con una puesta en escena de gran formato que revive la vida y legado de Eva Perón, una de las figuras más influyentes de América Latina.

Desde sus orígenes humildes hasta su ascenso como símbolo político y social en Argentina, la obra combina drama, historia y un despliegue musical impactante. Con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice, el espectáculo llega cargado de emoción y fuerza escénica. Fecha: viernes 22 de mayo, 8:00 pm. Theamus en Blue Mall.

Las travesuras del monaguillo Lucas

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Divertida y emotiva obra de teatro musical familiar que sigue las aventuras de Lucas, un niño monaguillo que transforma la vida de quienes lo rodean. Acompañado por el Corito Chichigua y un elenco encabezado por Diana Filpo y Carlos Naveo, bajo la dirección artística de Daniel Sosa y la producción Rafael Noesí, el montaje promete música, energía y mensajes llenos de valores.

Fecha: sábado 24 de mayo, 4:00 pm y 7:00 pm, Auditorio Casa San Pablo. Boletas en Uepa Tickets.

Bajo el cielo de atlas

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La banda dominicana de rock alternativo Poolpo protagonizará una noche de potentes guitarras, energía y colaboraciones especiales junto a Felipe Cruz, Gaby de los Santos y Tony Almont. El concierto, concebido como una reunión de estrellas y titanes del rock local, también marcará la presentación de su nuevo material musical y consolidará la presencia de la agrupación dentro de la escena nacional.

Fecha: sábado 23 de mayo, 8:00 pm, Centro Cultural de España. Entrada libre.