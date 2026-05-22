El estilista de Miss Universo da su versión tras polémica con reina de belleza

El estilista de Miss Universo, Giovanni Laguna, fue detenido por presunta agresión contra Andrea del Val, Miss Venezuela Global. ( FUENTE EXTERNA )

El estilista venezolano Giovanni Laguna fue liberado por las autoridades francesas luego de permanecer detenido por la presunta agresión contra Miss Venezuela Global 2025, Andrea del Val, durante actividades relacionadas con el Festival de Cannes.

El caso se viralizó rápidamente en redes sociales después de que comenzaran a circular videos e imágenes de la modelo venezolana con el rostro ensangrentado dentro de un apartamento en Cannes.

Según reportes de medios internacionales, vecinos y personas que se encontraban cerca del inmueble alertaron a las autoridades tras escuchar gritos y una fuerte discusión en el lugar donde ambos coincidían durante la agenda del festival.

Su versión

Horas después de recuperar su libertad, Giovanni Laguna decidió romper el silencio mediante un video publicado en sus redes sociales. Allí negó haber golpeado a la modelo y aseguró que las heridas ocurrieron accidentalmente durante un forcejeo por un teléfono celular.

"Yo estoy aquí para contarles desde la verdad, desde el amor, desde el respeto a la mujer, desde el respeto a mi persona", expresó el estilista en el clip.

De acuerdo con su versión, Andrea del Val se encontraba hospedada en el mismo Airbnb donde él trabajaba junto a una clienta y la madre de esta. Laguna afirmó que entre ambos existían diferencias desde hace años y que nunca mantuvieron una buena relación.

Según explicó, la discusión comenzó cuando la modelo salió de una habitación grabándolo con su celular y amenazando con exponerlo públicamente.

El estilista reconoció que intentó arrebatarle el teléfono para impedir la difusión del video. Fue entonces, según relató, cuando tropezó con una lámpara y un trípode metálico que terminaron impactando el rostro de la reina de belleza.

"Yo nunca la golpeé, yo nunca le hice eso que tiene aquí", insistió Laguna, quien incluso aseguró que el accidente ocurrió cuando ambos cayeron sobre el equipo de iluminación instalado dentro del lugar.

Además, admitió que intentó destruir el celular para evitar que el contenido fuera publicado en redes sociales, una confesión que añadió aún más polémica al caso.

Pese a ello, el maquillista sostuvo que las autoridades francesas decidieron liberarlo luego de escuchar tanto su declaración como la de testigos presentes en el apartamento.

"Les juro yo, Giovanni Laguna, yo no hice absolutamente nada de lo que se dice. Por eso estoy en libertad", afirmó en otro momento del video, agradeciendo a las autoridades de Francia, a sus abogados y a quienes respaldaron su versión de los hechos.