Luis José Germán convierte el teatro en un acto de esperanza en "Todas las cosas maravillosas"

Luis José Germán mostró también su capacidad vocal, incorporando fragmentos musicales que aportaban cercanía y sensibilidad a la narrativa escénica. ( FUENTE EXTERNA )

El actor dominicano Luis José Germán debutó con su primer unipersonal, Todas las Cosas Maravillosas, en Escenario 360, una puesta en escena íntima e inmersiva que rompe la barrera entre actor y espectador para convertir al público en parte esencial de la experiencia teatral.

Bajo la producción de la Compañía de Teatro Niní Germán, la obra, adaptación del reconocido texto del dramaturgo británico Duncan Macmillan, narra la historia de un niño que crea una lista de "cosas maravillosas" para ayudar a su madre a reencontrar razones para seguir adelante, construyendo desde ahí una conversación cercana sobre empatía, salud mental, duelo y esperanza.

Más allá del texto, la experiencia escénica estuvo marcada por detalles cuidadosamente construidos. La iluminación, precisa y balanceada, acompañaba cada transición del relato, mientras la musicalización, la acertada selección musical, los recursos visuales y pequeños elementos sonoros envolvían la sala en una atmósfera íntima y sensible.

Además de la fuerza interpretativa, Luis José Germán mostró también su capacidad vocal, incorporando fragmentos musicales que aportaban cercanía y sensibilidad a la narrativa escénica. La pantalla, utilizada como un elemento narrativo más dentro de la obra, reforzaba recuerdos y sensaciones que conectaban directamente con el público.

Uno de los aspectos más poderosos del montaje fue su formato inmersivo. Durante toda la función, el actor se desplazó entre los asistentes, guiándolos e invitándolos a involucrarse activamente dentro de la puesta en escena. Cada espectador presente en Escenario 360 no solo observó la historia: también la interpretó junto a él.

De manera improvisada, parte de los asistentes asumieron personajes, respondieron preguntas y participaron activamente dentro de la trama, generando escenas cargadas de humor, espontaneidad y vulnerabilidad.

Las respuestas auténticas del público provocaron risas compartidas, aplausos espontáneos y silencios conmovedores que hicieron que la función adquiriera vida propia.

A medida que Luis José Germán compartía cada número de la lista sobre escena, algunos asistentes leían frases asignadas previamente por el actor. Expresiones como "helado", "el color amarillo", "chocolate" o "gente que tropieza" fueron pronunciadas por los presentes.

La obra logró que lo cotidiano se sintiera extraordinario, transformando recuerdos aparentemente simples en conexiones emocionales colectivas entre actor y espectadores.