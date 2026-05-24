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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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Viajes literarios
Viajes literarios

Clubes de lectura en movimiento

Todo lector apasionado estará de acuerdo conmigo: la curiosidad lectora no tiene límites

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    Clubes de lectura en movimiento
    El paraíso de Dante en Toscana. Viaje literario al pueblecito de los Ferragamo y su viñedo il Brorro.
    (FUENTE EXTERNA)

    No hay duda de que la lectura desarrolla habilidades imaginativas y de concentración que aumentan la creatividad y la empatía, pero es innegable que cuando entran en juego la curiosidad y la pasión, cerrar la última página de un buen libro abre el deseo de habitarlo.

    Ese irremediable impulso de pasar de las páginas a la acción, de la ficción a la realidad, de habitar la historia leída y mirar con ojos propios el escenario en donde se inspiró el autor.

    Es el motor que nos empuja a la extraordinaria aventura de viajar con la literatura como brújula tras un libro, un escritor y una ciudad.

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    Infografía
    Junto a los escritores Julia Navarro, Rosa Montero y David Trias. (FUENTE EXTERNA)

    En los últimos años, con el auge los clubes de lectura, se introduce en nuestro país el concepto del “viaje literario a la medida”. Una propuesta que provee nuevas experiencias lectoras alrededor de los libros con un rigor que el turismo convencional desconoce.

    Viajes literarios

    Combinar viaje y literatura exige del diseño de un GPS literario donde los lugares dejan de ser coordenadas geográficas para convertirse en coordenadas literarias de personajes y experiencias.

    "Viajar es también eso: reconocer, incluso antes de despegar, que las palabras ya están en movimiento"Daniel MordzinskiFotógrafo de los escritores

    Esas que guían a puertas que rara vez se abren para el viajero común y lo llevan de la mano a “vivir el libro” en los lugares donde se inspiraron las figuras universales de las letras.

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    Infografía
    Las huellas de El Quijote en La Mancha, Campos de Criptana. (FUENTE EXTERNA)

    La hoja de ruta de estos viajes marca las ciudades de acuerdo con el autor o la novela, priorizando su valor histórico, y asigna alianzas estratégicas con escritores reconocidos en el exterior expertos en el tema.

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    Infografía
    El París de los escritores lationaméricanos. (FUENTE EXTERNA)

    Estos escritores invitados actúan de puente hacia los clásicos y de anfitriones en las tertulias con los autores internacionales dirigidas exclusivamente al grupo de viajeros.

    Las huellas de El Quijote”, en La Mancha; “Tras los pasos de Jane Austen”, en Londres y en Bath; “El París de los escritores latinoamericanos”; o La Toscana y “El Paraíso de Dante”, entre otras rutas ya realizadas por iniciativa de la marca cultural “Coordenadas literarias”, ponen el acento en los clásicos, dibujan una amplia y  enriquecedora geografía literaria y promueven el intercambio, la conversación directa entre los escritores de diferentes partes del mundo y los entusiastas lectores dominicanos.

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    Infografía
    Frente a la librería Shakespeare & Co.,ubicada en el Barrio Latino de París, a orillas del río Sena y justo frente a la Catedral de Notre Dame. (FUENTE EXTERNA)

    El reto siempre es el mismo: lograr que los integrantes de los grupos de lectura dispuestos a ampliar su experiencia lectora redescubran una ciudad, que seguramente conocen como turistas, a través de la literatura, brindando con el mejor vino de la zona y en la mejor compañía.

    El libro, “ese ilustre huésped” que descansa en nuestra mesita de noche en sus diferentes formatos, tiene alas y merece despegar.

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    Infografía
    En el Archivo de Indias de Sevilla. (FUENTE EXTERNA)

    Es hora de viajar con la literatura como brújula, de convertir nuestra biblioteca personal en una geografía recorrida y comprendida, que revele el espíritu del lugar (Genius loci), reviva los fantasmas de los autores en las calles que pisaron, los hoteles y pensiones en los que vivieron, los escudos que los nombraron, las mujeres y los hombres que amaron, las librerías que frecuentaron, el rincón de un café donde se inspiraron.

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    Infografía
    Tertulia con Manuel Vilas y David Trias, de Penguin Random House, en Madrid. (FUENTE EXTERNA)
    • Huellas imborrables de una memoria literaria que confirma una irrebatible verdad: para un insaciable lector, el libro no termina en su última página, al igual que la curiosidad y la pasión, sigue resonando y expandiéndose en la propia vida.
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      Abogada, amante de la buena literatura y de la lectura compartida. Promotora de grupos de lectura y viajes literarios, articulista y autora de la sección Confesiones de Lector en Diario Libre.