Josefina Miniño pide al presidente integrar el folclor en la Semana del Merengue

Integrantes de una agrupación folclórica juvenil interpretan un merengue tradicional en una presentación cargada de color, música y cultura dominicana. ( SUMINISTRADA )

La maestra de la danza exhortó al presidente Luis Abinader a integrar agrupaciones folclóricas en las actividades de noviembre y defendió el valor cultural del merengue tradicional.

La reconocida maestra de la danza y promotora cultural Josefina Miniño pidió al presidente Luis Abinader que la próxima Semana del Merengue, pautada del 20 al 29 de noviembre, incluya de manera activa a los grupos de danza y folclor dominicano que durante décadas han preservado la esencia cultural del país.

La veterana educadora y defensora del arte popular dominicano expresó que el merengue no debe celebrarse únicamente desde la música, sino también desde el baile y las manifestaciones folclóricas que forman parte de su identidad histórica.

"No hay música sin bailar. El baile es lo que engalana el folclor del merengue, el género que nos ha dado pasaporte al mundo", manifestó Miniño al referirse a la iniciativa impulsada por el Gobierno.

Propuesta de integración del folclor

Las declaraciones de la fundadora de la entidad cultural que lleva su nombre surgen luego del encuentro encabezado por el presidente Abinader en el Palacio Nacional con artistas, músicos, compositores y gestores culturales, donde se anunció la celebración de la Semana del Merengue y nuevas acciones para fortalecer la cultura dominicana.

Durante ese almuerzo participaron el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, y representantes de distintos sectores artísticos del país.

propuesta cobra mayor relevancia debido a que el 26 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Merengue, fecha dedicada a exaltar uno de los principales símbolos culturales de República Dominicana.

"Que el país vea cómo baila el dominicano"

Josefina Miniño consideró que la celebración representa una oportunidad histórica para mostrar al turismo y a las nuevas generaciones cómo se interpreta y se baila el merengue tradicional dominicano.

"Yo he soñado toda la vida con ver perico ripiao y grupos folclóricos en cada esquina del malecón, en los lugares donde hay más público y turistas", expresó.

La maestra sostuvo que República Dominicana cuenta con decenas de agrupaciones capaces de representar dignamente la danza nacional en escenarios públicos y culturales.

"Aquí hay cientos de grupos folclóricos que pueden bailar merengue y representar nuestra identidad. Esta es la oportunidad de darles espacio a tantos jóvenes y agrupaciones que mantienen vivo el verdadero acompasado del merengue", afirmó.

Miniño recordó que otros países de América Latina han logrado convertir sus expresiones folclóricas en parte esencial de su atractivo cultural y turístico. "México, Venezuela y Colombia muestran su folclor completo: música y baile. Nosotros también debemos hacerlo", agregó.

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"Yo he soñado toda la vida con ver perico ripiao y grupos folclóricos en cada esquina del malecón, en los lugares donde hay más público y turistas " Josefina Miniño Maestra de la danza “

Defensa de los grupos folclóricos

La educadora manifestó preocupación por las limitadas oportunidades que enfrentan muchos grupos de danza tradicional en el país. Según explicó, numerosos colectivos sobreviven con escaso respaldo económico y poca visibilidad, pese a su aporte a la preservación cultural.

"Yo tengo que luchar para que el folclor no se pierda. A veces, por falta de oportunidades, muchos grupos terminan alejándose de nuestras raíces para sobrevivir", lamentó.

Miniño señaló que todavía existen agrupaciones valiosas en distintas provincias del país, incluyendo proyectos históricos y escuelas de formación artística. Entre ellas mencionó el Ballet Folclórico Nacional, Teatro Popular Danzante, el Ballet Folclórico de la UASD, agrupaciones de Santiago, San Cristóbal, Barahona y San Pedro de Macorís, además de proyectos dirigidos por figuras como Reina Rodríguez, Oscar Batista y Mabel Félix.

"Sería un complemento hermoso y patriótico escuchar merengue y ver parejas o grupos representando la danza folclórica dominicana", indicó.

Compromiso con la enseñanza del folclor

Aunque aseguró que ya no se mantiene activa en los escenarios como bailarina, Josefina Miniño afirmó que continúa dedicada a la enseñanza y promoción del folclor desde la fundación que lleva su nombre. "Yo sigo siendo maestra y sembrando el folclor en cada esquina", expresó.

La veterana coreógrafa dijo sentirse comprometida con las nuevas generaciones de artistas y con el legado de importantes figuras que contribuyeron al desarrollo del folclor dominicano.

"Debo luchar por los que ya se fueron, como Nereyda Rodríguez, Fradique Lizardo, René Carrasco y José Castillo. Todos trabajaron por el folclor dominicano", sostuvo. También recordó que durante años promovió programas de formación para jóvenes vinculados a la danza y destacó el respaldo recibido en el pasado por parte de la familia Abinader hacia iniciativas culturales y educativas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/whatsapp-image-2026-05-25-at-113944-am-1-00f1a38b.jpeg La maestra Josefina Miniño junto a estudiantes y agrupaciones folclóricas durante una jornada de formación artística dedicada a preservar las raíces culturales dominicanas.

Iniciativas del Gobierno para la cultura

Durante el encuentro con artistas, el presidente Luis Abinader reafirmó el compromiso de su gestión con el fortalecimiento de la cultura y el respaldo a los creadores dominicanos. "Ustedes son actores fundamentales de nuestro país. Queremos seguir refinando los lazos con la clase artística", expresó el mandatario.

Por su parte, el ministro Roberto Ángel Salcedo explicó que el Gobierno trabaja en la expansión de la enseñanza artística mediante la integración de Bellas Artes a la tanda extendida.

Indicó que actualmente existen 88 centros educativos con modalidad artística y más de 7,000 estudiantes en formación en distintas áreas culturales. Además de la Semana del Merengue, el Gobierno anunció iniciativas para promover artistas dominicanos en embajadas y consulados alrededor del mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/whatsapp-image-2026-05-25-at-113945-am-1-44bb38ad.jpeg Jóvenes bailarines reciben orientación artística de Josefina Miniño durante una sesión de enseñanza enfocada en el merengue tradicional y la danza folclórica.

Reflexiones sobre el folclor dominicano

El planteamiento de Josefina Miniño reabre el debate sobre la preservación del folclor dominicano y el papel que deben asumir las instituciones públicas en el respaldo a las agrupaciones culturales tradicionales.

La maestra considera que integrar la danza folclórica a la Semana del Merengue no solo fortalecería la identidad nacional, sino que también serviría para visibilizar a decenas de jóvenes artistas que continúan formándose en escuelas y proyectos culturales de todo el país.

Con más de cinco décadas dedicadas a la enseñanza y promoción de la danza tradicional, Miniño es considerada una de las principales defensoras del folclor dominicano y mantiene activa su labor educativa a través de la fundación que lleva su nombre.