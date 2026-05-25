Víctor Escarramán reconstruye la historia e ideas de Narcisazo en la novela Donde arde la memoria"

El escritor dominicano Víctor Escarramán decidió en su tercera novela reconstruir, entre relato, investigación y ficción, la historia humana y política de Narciso González, conocido para la posteridad como Narcisazo, una de las voces más críticas de la República Dominicana de los años 90.

En 310 páginas y 75 capítulos, "Donde arde la memoria" es un homenaje a los héroes y mártires desaparecidos en los contextos de los regímenes totalitarios. El catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Narciso González Medina, desapareció un 26 de mayo de 1994.

La cobertura de la época señala que el profesor se disponía a participar de un encuentro en donde impartía docencia, pero nunca regresó. Fue firme opositor de los gobiernos del expresidente Joaquín Balaguer en el llamado periodo de "Los 12 años" y se dice que fue desaparecido luego de afirmar en un escrito que el doctor Balaguer era “lo más perverso” de la historia de América.

Volviendo al libro y 32 años después, el escritor Víctor Escarramán transporta al lector a la vida cotidiana de Narcizaso, sus ideas, aquellas tertulias con los estudiantes, su familia, labor académica y política y va desentrañando, con ayuda de la ficción, verdades y leyendas.

Al ser entrevistado por Diario Libre, Escarramán insiste que se trata de una creación literaria. El también ensayista imaginó, con la libertad que le concede el oficio de escribir, una serie de eventos que recrean el clima moral y político de la RD de finales del siglo XX.

Mientras avanzaba en la investigación con algunas 40 páginas a cuestas y cinco o seis capítulos sufrió lo que definió como un “bloqueo de información”. La falta de información en espera de una persona vinculada con el personaje afectó la estructura de la novela y lo mantuvo durante unos cuatro meses revisando lo escrito, aunque sin avanzar.

“Me puse a investigar, investigar y preguntar. Y mientras más conocía el caso, más me emocionaba. Entonces pensé: ‘Este es un caso para una novela’”, expresó.

Mostrar la complejidad de su figura

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/34be582f-5f48-4bbb-bae1-b90c48bf9fbb-3bc451a1.jpg Víctor Escarramán presentó a Diario Libre su tercera novela. (FÉLIX LEÓN)

El abogado y ensayista originario de Jarabacoa dice que Narciso González Medina, en su rol de activista social, se convirtió sin pretenderlo en un símbolo de la lucha por la libertad de expresión. "La novela no se enfoca únicamente en su desaparición, sino en preservar la memoria del intelectual y mostrar la complejidad de su figura humana y profesional", subraya.

“Yo digo que él como persona era un diamante. Sabía de todo”, afirmó.

Destacó que González fue profesor de historia y literatura; además de sindicalista, político, poeta, periodista y escritor. Según el novelista, su intención era retratar todas las dimensiones de su vida. González tuvo cuatro hijos, aunque el menor falleció posteriormente en un accidente de tránsito.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/donde-arde-la-memoria-portada-del-libro-69c551df7176a-19a42463.jpeg Portada del libro Donde arde la memoria de Víctor Escarramán.

Sobre el tratamiento literario de la desaparición, Víctor Escarramán reveló que utilizó la técnica narrativa del sueño. En la novela, es una de las hijas de Narciso González —con quien, según explicó, tenía una conexión especial—quien revive el momento de la desaparición a través de un sueño.

"Mi enfoque es que se mantiene ardiendo la memoria, como dice el título de la novela. Es reconstruir la memoria del personaje como un acto de resistencia frente a quienes, por intransigencia o poder, intentaron reducir su legado al olvido" Víctor Escarramán Escritor dominicano “

El miembro de la Unión de Escritores Dominicanos (UED) sostuvo que lo más importante para él era mantener viva la memoria de Narciso González y denunciar la injusticia de su desaparición forzada. “Lo que quiero es que quien lea la novela entienda que fue un acto que nunca debió llegar a esos extremos”, señaló.

Durante la entrevista, Escarramán comparó el impacto de Narciso González con el del periodista Orlando Martínez, ambos reconocidos por su postura crítica frente al poder. Sin embargo, cuestionó por qué, en el caso de González, nunca apareció el cuerpo y surgieron múltiples teorías alrededor de su desaparición.

“He escuchado versiones de todo tipo: que se lanzó al mar, que abandonó el país, incluso alguien escribió que se había ahorcado y ocultado su propio cuerpo. Son teorías inverosímiles”, comentó.

Aclaró que en la novela presenta la versión que considera más cercana y verosímil de los hechos, aunque deja espacio para que cada lector saque sus propias conclusiones. "Cuando él escribe ese artículo donde le decía de todo a Balaguer, era en un medio que no impactaba a nadie, uno regional, y donde Narciso dio un discurso en la universidad fue ante un grupo de amigos profesores y estudiantes, donde instaba a la gente a ejercer presión social a través de la protesta pública", analiza las posibles razones.

Y nació la idea

El autor de "Rostro y sombra" contó que originalmente estaba investigando para escribir una novela sobre el coronel Rafael Fernández Domínguez y los acontecimientos de 1965. Sin embargo, durante el proceso descubrió que la historia sería demasiado corta y, además, encontró una gran cantidad de información mezclada con desinformación.

Escarramán recordó que, en 2018, durante caminatas matutinas en el Mirador Sur junto a un grupo de amigos e intelectuales, surgió una conversación sobre el profesor y periodista Narciso González. A partir de ahí comenzó a interesarse profundamente por el caso.

Entrevistó a la viuda, Altagracia Ramírez (Taty), en tres ocasiones. Leyó entre 33 y 34 libros relacionados con el período comprendido entre 1961 y 1994, además de revisar periódicos y revistas de la época. También visitó en múltiples ocasiones el Archivo General de la Nación, donde recopiló información y realizó anotaciones.

El autor relató que estudió en la UASD entre 1988 y 1993, período en el que coincidió indirectamente con el desaparecido catedrático, aunque nunca llegó a conocerlo personalmente. Lo describió como un pensador que combinaba la crítica con el humor y la sátira.

Entre los pensamientos de Narcisazo, uno ocupa una página en su libro: Pueden coger mi cuerpo, mi pensamiento y mi voz, pero a cambio de eso pido la revolución. El universo de aquel profesor universario se recrea en la novela "Donde arde la memoria" en tres partes claves: Tronadas, ilusiones y La otra página.

La puesta en circulación del libro fue realizada en el pasado mes de marzo en la Biblioteca Nacional con la presencia de Avelino Stanley, presidente de la Asociación de Escritores Dominicanos; el director de la Biblioteca Nacional, Rafael Peralta Romero, la viuda de Narciso González, Altagracia Ramírez de González, y un miembro de la comisión de la verdad constituida tras su desaparición, lo que otorgó al acto una profunda carga simbólica y emotiva.