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Miguel Ángel Vivo
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Todo listo para vivir la experiencia inmersiva "Miguel Ángel Vivo" en Santiago

Se trata de una extraordinaria experiencia inmersiva que abrirá sus puertas el próximo 28 de mayo y permanecerá disponible hasta el 26 de julio

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    Todo listo para vivir la experiencia inmersiva "Miguel Ángel Vivo" en Santiago
    Imagen de la experiencia inmersiva que se llevará a cabo en Santiago. (FUENTE EXTERNA)

     La Ciudad Corazón se prepara para recibir una de las exhibiciones artísticas más impactantes y esperadas del año con la apertura oficial de "Miguel Ángel Vivo", en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa.

    Se trata de una extraordinaria experiencia inmersiva que abrirá sus puertas el próximo 28 de mayo y permanecerá disponible hasta el 26 de julio.

    La muestra, de carácter internacional, ha recorrido importantes escenarios en países como China, Estados Unidos, Ecuador y Colombia, llevando al público a un viaje visual y sensorial por el legado del gran artista renacentista Miguel Ángel Buonarroti.

    Con un impresionante montaje de más de 1,200 metros cuadrados, la exhibición permitirá a los visitantes apreciar de cerca la majestuosidad de la Capilla Sixtina en una sala especialmente diseñada para ofrecer una experiencia envolvente e inolvidable, esto junto a El Moisés, El David y otras impresionantes piezas.

    • "Miguel Ángel Vivo" llega gracias a una alianza estratégica entre el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa, en colaboración con la Alcaldía de Santiago y en el marco de las iniciativas que impulsa Visit Santiago, así como destacados patrocinadores, con el propósito de acercar el arte y la cultura a toda la familia y facilitar el acceso a una experiencia cultural y educativa de primer nivel.

    Los organizadores destacaron que esta propuesta busca acercar el arte universal al público dominicano mediante una experiencia cultural innovadora que combina arte, tecnología y educación

    La invitación está abierta para niños, jóvenes, estudiantes, familias, amantes del arte, centros educativos, grupos culturales y comunidades religiosas interesadas en disfrutar de una experiencia única que integra tecnología, historia y cultura en un mismo espacio.

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    • Las boletas están disponibles a través de TodoTickets y en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa.
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