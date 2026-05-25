Todo listo para vivir la experiencia inmersiva "Miguel Ángel Vivo" en Santiago

Imagen de la experiencia inmersiva que se llevará a cabo en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La Ciudad Corazón se prepara para recibir una de las exhibiciones artísticas más impactantes y esperadas del año con la apertura oficial de "Miguel Ángel Vivo", en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa.

Se trata de una extraordinaria experiencia inmersiva que abrirá sus puertas el próximo 28 de mayo y permanecerá disponible hasta el 26 de julio.

La muestra, de carácter internacional, ha recorrido importantes escenarios en países como China, Estados Unidos, Ecuador y Colombia, llevando al público a un viaje visual y sensorial por el legado del gran artista renacentista Miguel Ángel Buonarroti.

Con un impresionante montaje de más de 1,200 metros cuadrados, la exhibición permitirá a los visitantes apreciar de cerca la majestuosidad de la Capilla Sixtina en una sala especialmente diseñada para ofrecer una experiencia envolvente e inolvidable, esto junto a El Moisés, El David y otras impresionantes piezas.

"Miguel Ángel Vivo" llega gracias a una alianza estratégica entre el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa, en colaboración con la Alcaldía de Santiago y en el marco de las iniciativas que impulsa Visit Santiago, así como destacados patrocinadores, con el propósito de acercar el arte y la cultura a toda la familia y facilitar el acceso a una experiencia cultural y educativa de primer nivel.

Los organizadores destacaron que esta propuesta busca acercar el arte universal al público dominicano mediante una experiencia cultural innovadora que combina arte, tecnología y educación

Tipo de entrada Precio Público general RD$500 Grupos de más de 10 personas RD$300 por persona Estudiantes debidamente identificados RD$200

La invitación está abierta para niños, jóvenes, estudiantes, familias, amantes del arte, centros educativos, grupos culturales y comunidades religiosas interesadas en disfrutar de una experiencia única que integra tecnología, historia y cultura en un mismo espacio.

Más

Las boletas están disponibles a través de TodoTickets y en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa.