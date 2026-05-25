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Gala Regional 15
Gala Regional 15

Bellas Artes acogerá "Gala Regional 15 estudiantil"

La actividad estará dedicada a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y resaltará la influencia cultural francesa en la identidad dominicana

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    Bellas Artes acogerá Gala Regional 15 estudiantil
    La Regional 15 del Ministerio de Educación reunirá a jóvenes talentos de 13 centros educativos especializados en artes en una gala dedicada a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, con exhibiciones de música, danza, teatro, cine y artes visuales. (SUMINISTRADA)

    El Palacio de Bellas Artes será escenario de la Gala Regional 15: travesía del arte, de Quisqueya a Francia, una importante actividad organizada por la Regional 15 del Ministerio de Educación que reunirá a estudiantes de 13 centros educativos especializados en la Modalidad en Artes.

    La apertura oficial de la gala se realizará el 26 de mayo, a las 4:00 de la tarde, con la presencia del presidente Luis Abinader, representantes diplomáticos y otras autoridades gubernamentales.

    La actividad, que estará dedicada a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, se desarrollará los días 26 y 27 de mayo, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, e incluirá además una exposición fija de artes visuales del 25 al 27 de mayo.

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    Infografía
    Estudiantes de la Modalidad en Artes durante los ensayos de la "Gala Regional 15: travesía del arte, de Quisqueya a Francia", evento que se celebrará en el Palacio de Bellas Artes con presentaciones inspiradas en la identidad dominicana y la influencia cultural francesa.

    Conexión cultural entre Quisqueya y Francia

    Inspirada en el concepto "Origen y viaje de la identidad", la gala resaltará la conexión entre la identidad dominicana y la influencia cultural francesa a través de diversas expresiones artísticas.

    El programa incluirá presentaciones artísticas, exposiciones visuales, performances, estatuas vivas, experiencias multimedia y muestras de emprendimientos estudiantiles, además de transmisiones en vivo y cobertura digital realizada por los propios estudiantes de cine y fotografía.

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    • La coordinadora de la Modalidad en Artes de la Regional 15, Santa de Paula, explicó que esta actividad forma parte del calendario anual del Ministerio de Educación y constituye una plataforma para exhibir el talento de jóvenes que cursan el bachillerato en artes en áreas como música, teatro, danza, cine, fotografía, multimedia, artes visuales, bisutería, metal y madera, entre otras disciplinas creativas.
    • "Lo que ustedes van a ver ahí es el resultado del esfuerzo de niños y jóvenes que, en su mayoría, llegan sin formación artística previa y encuentran en estas escuelas la oportunidad de desarrollarse a través del arte", expresaron los organizadores durante un encuentro preparatorio.
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