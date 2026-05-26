“El Avance Radio”, el nuevo espacio informativo que iniciará transmisiones en la radio dominicana
El programa se emitirá de lunes a viernes de 7:00 a 9:00 de la mañana con contenidos de análisis político, económico y social
El Avance Media anunció el lanzamiento de “El Avance Radio”, un nuevo programa informativo que comenzará a transmitirse el próximo 1 de junio a través de La 100.1 FM.
El espacio se difundirá de lunes a viernes, de 7:00 a 9:00 de la mañana, y también estará disponible mediante las plataformas digitales y en YouTube.
La propuesta estará enfocada en el análisis de temas políticos, económicos y sociales de la actualidad nacional, incorporando entrevistas, comentarios y debates sobre asuntos de interés público.
“El Avance Radio” contará con un panel integrado por los comunicadores Carlos Tomás del Pozo, quien fungirá como coordinador del programa, junto a Víctor Herasme, Patricia Dipré, Martín Severino y Julissa Reyes.
De acuerdo con sus promotores, el proyecto busca integrar el formato tradicional de la radio con la interacción de las plataformas digitales, adaptándose a las nuevas dinámicas de consumo de información.
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- Carlos Pérez Tejada, director general de FAIA Group, señaló que la intención es ofrecer un espacio centrado en el análisis y la conversación sobre temas que impactan a la sociedad dominicana.
- Con este lanzamiento, “El Avance Radio” se suma a la oferta de programas matutinos de contenido informativo y de opinión dentro de la radio nacional.