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El Avance Radio
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“El Avance Radio”, el nuevo espacio informativo que iniciará transmisiones en la radio dominicana

El programa se emitirá de lunes a viernes de 7:00 a 9:00 de la mañana con contenidos de análisis político, económico y social

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    “El Avance Radio”, el nuevo espacio informativo que iniciará transmisiones en la radio dominicana
    Integrantes del equipo de “El Avance Radio”, espacio informativo que iniciará transmisiones el próximo 1 de junio por La 100.1 FM. (FUENTE EXTERNA)

    El Avance Media anunció el lanzamiento de “El Avance Radio”, un nuevo programa informativo que comenzará a transmitirse el próximo 1 de junio a través de La 100.1 FM.

    El espacio se difundirá de lunes a viernes, de 7:00 a 9:00 de la mañana, y también estará disponible mediante las plataformas digitales y en YouTube.

    La propuesta estará enfocada en el análisis de temas políticos, económicos y sociales de la actualidad nacional, incorporando entrevistas, comentarios y debates sobre asuntos de interés público.

    El Avance Radio” contará con un panel integrado por los comunicadores Carlos Tomás del Pozo, quien fungirá como coordinador del programa, junto a Víctor Herasme, Patricia Dipré, Martín Severino y Julissa Reyes.

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    Infografía
    Integrantes del equipo de “El Avance Radio”, espacio informativo que iniciará transmisiones el próximo 1 de junio por La 100.1 FM.

    De acuerdo con sus promotores, el proyecto busca integrar el formato tradicional de la radio con la interacción de las plataformas digitales, adaptándose a las nuevas dinámicas de consumo de información.

    Más

    • Carlos Pérez Tejada, director general de FAIA Group, señaló que la intención es ofrecer un espacio centrado en el análisis y la conversación sobre temas que impactan a la sociedad dominicana.
    • Con este lanzamiento, “El Avance Radio” se suma a la oferta de programas matutinos de contenido informativo y de opinión dentro de la radio nacional.
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