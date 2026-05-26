"Friends" sigue generando millones: Lisa Kudrow gana 20 millones de dólares al año

La icónica serie de los años 90 "Friends" continúa siendo un fenómeno global y mantiene millonarias ganancias. ( FUENTE EXTERNA )

Han pasado más de 20 años desde que terminó la serie "Friends", pero el público se resiste a olvidarla.

Gracias a las plataformas de streaming, las nuevas generaciones han conectado con la icónica trama de seis amigos veinteañeros estadounidenses que viven en la ciudad de Nueva York y comparten sus días, amores y trabajos mientras descubren sus sueños.

La actriz Lisa Kudrow, quien interpretó a Phoebe Buffay, reveló lo lucrativa que ha sido la producción.

Según FOX News, durante una reciente entrevista con The Times en Londres, la intérprete de 62 años reveló que ella y el resto del reparto de "Friends" "siguen ganando 20 millones de dólares al año en regalías". La entrevista original apareció en The Times.

El capítulo final de la serie se estrenó en 2004. Los beneficios anuales ocurren gracias a los derechos de sindicación, los acuerdos de streaming y la continua popularidad mundial del programa.

En su apogeo, Friends atrajo a más de 50 millones de espectadores en su final de 2004, convirtiéndose en uno de los finales de televisión más vistos de la historia. Incluso hoy en día, las referencias a la serie («¡Estábamos dándonos un tiempo!», el sofá naranja del café Central Park, siguen siendo reconocibles al instante para el público que nació después de su estreno.

Se estima que Warner Bros ha ganado miles de millones con la sindicación a lo largo de los años, con la serie emitiéndose continuamente en países de todo el mundo mucho antes de que el streaming convirtiera de nuevo las reposiciones nostálgicas en un ritual nocturno.

Durante las negociaciones contractuales de las últimas temporadas, las seis estrellas (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer) negociaron juntas como un frente unido.

El elenco luchó por la igualdad salarial y finalmente logró acuerdos innovadores que marcaron el punto de partida para otras producciones.

En las dos últimas temporadas, cada miembro del reparto ganaba un millón de dólares por episodio, lo que los convertía en algunos de los actores mejor pagados de la televisión en aquel momento.

En octubre de 2023, los fans de la serie perdieron a uno de sus protagonistas: Matthew Perry, quien interpretó al siempre memorable Chandler Bing.

Los miembros del reparto emitieron un comunicado conjunto en aquel momento, declarándose "más que compañeros de reparto. Somos una familia".

Sin dudas, Friends se convirtió en parte de la cultura popular para siempre.