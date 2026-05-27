Kenny Rodríguez y Kenny y Celinee siguen firmes en "La casa de los Famosos"

Kenny Rodríguez se salva y sigue brillando en Telemundo. ( SUMINISTRADA )

Los dominicanos Kenny Rodríguez y Celinee Santos continúan firmes en el reality La Casa de los Famosos de Telemundo, representando a la República Dominicana en este popular programa de entretenimiento, que catapulta a los talentos.

Ambos participantes siguen demostrando que con su carisma y autenticidad pueden convertirse en uno de los ganadores del reality donde el público es quien decide quién se queda y quién se va.

Rodríguez logró recientemente salvarse la eliminación y continúa en La Casa de los Famosos 6 y según Telemundo, su permanencia generó reacciones y podría cambiar el rumbo del juego dentro del reality.

Nacido en el Bronx, Nueva York, de padres dominicanos, Kenny representa a sus raíces con orgullo demostrando que sin importar donde nazca un dominicano, el amor por su cultura siempre será su carta de presentación.

Trayectoria de Kenny Rodríguez

Junto a la modelo Celinee Santos, Kenny forma una gran dupla con la que han conquistado el corazón de cada dominicano que los sigue apoyando en su estadía en La Casa de Los Famosos de Estados Unidos, que culmina en unas cuantas semanas.

Más sobre Kenny

Desde pequeño, pasaba sus veranos en San Pedro y La Romana, donde compartía con su familia y desarrolló su gran pasión por el béisbol .

y La Romana, donde compartía con su familia y desarrolló su por el . Gracias a su disciplina y talento, obtuvo becas tanto para la escuela secundaria como para la universidad. Siempre fue un atleta destacado, practicando fútbol americano , baloncesto y béisbol , deporte en el que sobresalió por su entrega y dedicación.

tanto para la como para la universidad. Siempre fue un atleta destacado, practicando , baloncesto y , deporte en el que sobresalió por su entrega y dedicación. Además de su desempeño académico y deportivo, Kenny siempre ha sido un joven trabajador .

y deportivo, Kenny siempre ha sido un joven . En su tiempo libre ayudaba a su familia, trabajando en mantenimiento y limpieza de edificios, demostrando desde joven humildad y una ética de trabajo admirable.

y limpieza de edificios, demostrando desde joven y una admirable. Durante la pandemia del COVID descubrió una nueva pasión por el gimnasio y por llevar una vida saludable, disciplina que transformó por completo su estilo de vida y fortaleció aún más su carácter.

Se graduó en Estudios Internacionales y posteriormente trabajó en ventas tecnológicas para una compañía internacional en Dallas, Texas .

y posteriormente trabajó en para una compañía internacional en . Hoy, dentro de La Casa de los Famosos, Kenny se ha mantenido fiel a esa esencia: un hombre auténtico, competitivo, respetuoso y genuino. Su comportamiento y disciplina le han ganado el respaldo del público tanto en Estados Unidos como en América Latina.