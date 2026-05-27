Univision anuncia el regreso de la presentadora dominicana Charytín Goyco

Charytín Goyco regresa a Univision. En la imagen de archivo la vemos posar sonriente. ( FUENTE EXTERNA )

Univision continúa apostando por figuras emblemáticas de la televisión hispana y esta vez sorprendió a su audiencia con el anuncio del regreso de la dominicana Charytín Goyco a la cadena, una noticia que rápidamente despertó entusiasmo entre seguidores y colegas de la industria.

La revelación se produjo este martes durante la transmisión en vivo del programa matutino Despierta América, donde los conductores adelantaron que tenían “una bomba” para el público. Minutos después, la cadena confirmó el retorno de “La rubia de América”, una de las personalidades más reconocidas y queridas de la televisión en español.

“Con su emoción, elegancia y carisma conquistó nuestra audiencia. El estilo único de 'La rubia de América' vuelve a brillar. Charytín regresa a su casa. Muy pronto por Univision”, expresó la televisora en un promocional difundido durante la emisión.

El anuncio también fue replicado en otros espacios de la cadena, entre ellos ¡Siéntese quien pueda!, donde la presentadora Chiquibaby adelantó que en los próximos días se ofrecerán más detalles sobre este esperado retorno.

Hasta el momento, Univision no ha informado cuál será el proyecto que encabezará la artista dominicana ni si se integrará a alguno de los programas ya existentes. Sin embargo, la noticia ha generado una inmediata reacción positiva en redes sociales, donde cientos de usuarios celebraron su regreso a la pantalla.

“Me encanta Charytín, muy carismática”; “Ya se le extrañaba muchísimo”; y “Ya era hora”, fueron algunos de los comentarios compartidos por televidentes tras el anuncio.

La vuelta de Charytín se suma a la estrategia de Univision de recuperar figuras históricas de la televisión hispana. Semanas atrás, durante su presentación Upfront, la cadena también anunció el regreso de Don Francisco, quien volverá con una nueva serie de entrevistas especiales enfocadas en grandes personalidades del mundo latino.

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Con una trayectoria que abarca décadas en la música, la actuación y la conducción televisiva, Charytín Goyco sigue siendo una de las figuras dominicanas de mayor reconocimiento en los medios internacionales.

sigue siendo una de las figuras dominicanas de mayor reconocimiento en los medios internacionales. Su regreso a Univision marca un nuevo capítulo en una carrera estrechamente ligada a la historia de la televisión hispana en Estados Unidos.