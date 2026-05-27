Cleveland Institute of Music y Conservatorio Nacional de Música inician intercambio cultural

El Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes, a través del Conservatorio Nacional de Música (CNM), dieron inicio la noche del martes a la primera Residencia Musical Internacional junto al Cleveland Institute of Music, una importante experiencia de intercambio artístico y académico que se desarrollará hasta el próximo 29 de mayo, con el apoyo de Fundación Sinfonía y la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana.

La actividad inaugural fue encabezada por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el viceministro de Creatividad y Formación Artística, Amaury Sánchez; el vicepresidente ejecutivo y provost del Cleveland Institute of Music, Scott Harrison; la directora general de Bellas Artes, Marinella Sallent; la directora del Conservatorio Nacional de Música, Paola González, y el reconocido pianista Antonio Pompa-Baldi, entre otros invitados.

Durante esta residencia, estudiantes y maestros participarán en clases magistrales, cátedras especializadas, orientaciones académicas, mock auditions y conciertos que se desarrollarán en el Conservatorio Nacional de Música y el Teatro Nacional Eduardo Brito, junto a profesores de una de las instituciones musicales más prestigiosas del mundo. Esta iniciativa fortalecerá la formación de jóvenes músicos dominicanos y promoverá el intercambio cultural y artístico entre ambas naciones.

Importancia del intercambio cultural

En sus palabras de apertura, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, destacó la importancia de este primer acercamiento con el Cleveland Institute of Music como parte de los esfuerzos para fortalecer las capacidades académicas y artísticas del Conservatorio Nacional de Música y del futuro Sistema Nacional de Orquestas, Bandas y Coros Infantiles y Juveniles.

"Este es un ejercicio importante para fortalecer los procesos formativos y continuar elevando la calidad de la enseñanza musical en el país. Nuestro compromiso es brindar las herramientas necesarias para que las instituciones culturales continúen creciendo y ofreciendo mayores oportunidades a nuestros jóvenes talentos", expresó Salcedo.

Asimismo, explicó que esta colaboración forma parte de una visión más amplia impulsada por el Ministerio de Cultura para consolidar la educación artística superior y reforzar los programas musicales vinculados al Instituto Superior de Artes.

Reacciones de los líderes educativos

De igual manera, el vicepresidente ejecutivo y provost del Cleveland Institute of Music, Scott Harrison, expresó su entusiasmo por este intercambio cultural y académico, resaltando el talento y la pasión de los músicos dominicanos.

"Creemos que el talento y la pasión existen en todo el mundo, pero muchas veces las oportunidades y los recursos son limitados. Cuando podemos unir esfuerzos y compartir experiencias, suceden cosas verdaderamente especiales. Nos sentimos orgullosos de estar aquí y de hacer música junto a los talentosos músicos dominicanos", afirmó Harrison.

Por su parte, la directora del Conservatorio Nacional de Música, Paola González, resaltó el valor académico y cultural de este intercambio internacional, calificándolo como un proyecto transformador para la institución y para la música clásica dominicana.

"Para mí, es un honor darles la más cordial bienvenida al acto de apertura de esta residencia musical internacional junto a la facultad del Cleveland Institute of Music, un evento de intercambio cultural y académico de gran importancia para nuestra comunidad", expresó González.

La directora destacó que el Cleveland Institute of Music es reconocido por contar con uno de los programas de música clásica más sólidos de los Estados Unidos y por integrar en su facultad a destacadas figuras de la música clásica a nivel mundial.

"Hoy tenemos la dicha de recibir a una representación de esta maravillosa facultad, cuyos integrantes han venido generosamente a compartir sus conocimientos con nosotros durante esta semana", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/amaury-sanchez-marianela-sallent-y-antonio-pompa-baldi-1-0beec0a5.jpg Amaury Sánchez, Marianela Sallent y Antonio Pompa-Baldi.

Asimismo, señaló que la misión del Conservatorio Nacional de Música ha sido siempre ofrecer una educación musical de calidad, orientada a la formación de artistas, educadores y líderes comprometidos con la sociedad a través del arte.

"El intercambio que hoy realizamos entre nuestras instituciones marca el inicio de un gran proyecto de transformación positiva para nuestra comunidad", agregó.

González también agradeció el respaldo del viceministro Amaury Sánchez por impulsar iniciativas que fortalecen la educación musical en el país, así como el apoyo del maestro Antonio Pompa-Baldi y del provost Scott Harrison, por confiar en el talento dominicano y contribuir al desarrollo académico del conservatorio.

La programación de la residencia contempla encuentros académicos, ensayos, clases magistrales y conciertos, incluyendo una presentación especial de maestros del Conservatorio Nacional de Música y del Cleveland Institute of Music en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes y el Conservatorio Nacional de Música reafirman su compromiso con la excelencia artística, la cooperación internacional y el fortalecimiento de la educación musical en la República Dominicana.