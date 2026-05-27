"Pericoti" lleva mensaje ecológico a Bellas Artes

Parte del elenco infantil de "Pericoti" durante una de las escenas de la obra presentada en la Sala Dramática del Palacio de Bellas Artes. ( SUMINISTRADA )

La obra infantil "Pericoti" subirá a escena este viernes 30 y sábado 31 de mayo en la Sala Dramática del Palacio de Bellas Artes, como parte de las actividades de reapertura de la Fundación y Centro Cultural FISOE.

La puesta en escena tendrá funciones a las 4:00 y 6:00 de la tarde, con boletas disponibles en el Palacio de Bellas Artes a un costo de 700 pesos por persona. Los fondos serán destinados a beneficio de la fundación.

Dirigida y producida por la actriz Ruth Emeterio y con dramaturgia de Eddy Ochoa, la obra promueve la preservación del medio ambiente y la protección de las aves en peligro de extinción.

La historia gira en torno a Pericoti, un ave que vive encerrada en una jaula por decisión de su dueña, quien incluso corta sus alas para evitar que escape, desarrollando un poderoso mensaje sobre libertad y respeto a la naturaleza.

El personaje principal es interpretado por las actrices Laura Carrión y Erika Martínez, egresadas de la Escuela Nacional de Teatro.

Reapertura y oferta cultural del Centro FISOE

El elenco también lo integran Laura Gabriela Ruiz Vargas, Lucía Celeste Ruiz Vargas, Asiel Francisco Montero, Sherley Rodríguez López, Joel David Durán Naranjo, Nicole Carolina de León Tavárez, Sophía Concepción Suárez, Nolan Deshommes, Wendoly María Ventura Rodríguez y Matthew Stephen Rodríguez Guaba.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/ruth-y-su-padre-1-0eaf1ed6.jpg Ruth Emeterio y Eddy Ochoa lideran la propuesta teatral "Pericoti", una obra infantil enfocada en la protección del medio ambiente y las aves en peligro de extinción.

La reapertura del Centro Cultural FISOE marca una nueva etapa para la institución, ubicada en el ensanche Luperón, que busca ampliar su oferta artística y educativa con talleres de teatro, música, danza, pintura y actividades culturales dirigidas a toda la comunidad.

Además de obras teatrales, el espacio desarrollará recitales de poesía, proyecciones cinematográficas y encuentros educativos enfocados en la integración social y cultural.