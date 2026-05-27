Muere Pierre Deny, actor de Emily in Paris, tras recibir un terrible diagnóstico

Muere actor de Emily in Paris. En la imagen vemos a Pierre Deny en una escena de la popular serie.

El actor francés Pierre Deny, conocido internacionalmente por su participación en la serie Emily in Paris, falleció a los 69 años, según confirmaron medios franceses en las últimas horas.

De acuerdo con la información difundida, el intérprete murió el pasado lunes a causa de complicaciones relacionadas con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa progresiva que enfrentaba desde hace un tiempo.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado oficial enviado por sus hijas a la prensa francesa, generando reacciones de pesar entre colegas, seguidores y figuras de la industria audiovisual europea.

Aunque Pierre Deny desarrolló una extensa carrera en Francia, su rostro alcanzó una nueva proyección internacional gracias a su incorporación a Emily in Paris, la popular producción de Netflix protagonizada por Lily Collins.

El actor se integró a la serie durante la tercera y cuarta temporada interpretando a Louis de Léon, influyente director ejecutivo del conglomerado de moda JVMA y padre de Nicholas de Léon, personaje encarnado por Paul Forman.

Dentro de la trama, su personaje mantenía una estrecha relación con el universo empresarial y familiar que rodea a Mindy Chen, interpretada por Ashley Park, una de las figuras centrales de la historia.

En Francia, Deny era ampliamente reconocido por su sólida trayectoria en televisión. Uno de sus trabajos más recordados fue su participación en la longeva telenovela diaria Demain nous appartient (El mañana nos pertenece), donde dio vida al doctor Dumaze a lo largo de más de 500 episodios.

A lo largo de su carrera, el actor construyó una reputación marcada por la versatilidad y la constancia, consolidándose como una figura respetada dentro de la ficción televisiva francesa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/17799035568773-8898c0d8.jpg El actor Pierre Deny en una escena de Emely in Paris.

¿Qué es la ELA?

De acuerdo con Mayo Clinic, la esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, “es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal”.

La institución explica que “todavía no se conoce la causa exacta” por la que una persona puede desarrollarla: “En un bajo número de casos es hereditaria”.

No obstante, indica que existen “factores ambientales” asociados con un mayor riesgo de padecerla, como fumar y estar expuesto a toxinas ambientales.

“Puede ser difícil de diagnosticar” a tiempo ya que es posible que el enfermo “presente síntomas similares a otras enfermedades”.

Entre los estudios que se realizan para dictaminarla están la electromiografía y análisis de sangre y orina, entre otros.

Famosos como Michael Patrick, Eric Dane y el productor Pedro Torres fallecieron recientemente por complicaciones derivadas con ELA. La presentadora mexicana, Yolanda Andrade, también fue diagnosticada con esta enfermedad degenerativa y, actualmente, lucha contra ella.