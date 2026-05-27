A 80 años de la muerte de Pedro Henríquez Ureña, se rueda la película documental “Mi Pedro”

Cast y crew de la película "Mi Pedro". ( FUENTE EXTERNA )

Poncho Morado Films anunció el rodaje de Mi Pedro, largometraje documental dirigido por Angélica Noboa Pagán que propone una aproximación íntima y contemporánea a la figura del intelectual Pedro Henríquez Ureña (1884-1946).

Mi Pedro recorrerá distintos espacios vinculados a la vida y legado de Henríquez Ureña, una de las voces fundamentales del pensamiento humanista hispanoamericano, a través de una narrativa que mezcla memoria, archivo, desplazamiento y reflexión contemporánea.

El documental busca acercarse al personaje desde una dimensión más humana y emocional, alejándose del retrato estrictamente académico para explorar sus vínculos afectivos, su experiencia migratoria y la vigencia de sus ideas en el presente latinoamericano.

Además de los años de rigurosa investigación de su directora y guionista, la producción cuenta con la participación y apoyo de los más destacados “pedristas” nacionales e internacionales, procurando convertir a “Mi Pedro” en un documento esencial para la difusión del pensamiento y la obra de Pedro Henríquez Ureña en el siglo XXI.

La película cuenta con la producción de Ricardo Tejeda Ramírez y Desirée Reyes Peña, mientras que la dirección de fotografía principal está a cargo de Peyi Guzmán. La firma de abogados Russin, Vecchi & Heredia Bonetti, en las personas de los licenciados Mónika Fiallo Paradas y Georges Santoni Recio, ostentan la representación legal del filme.

El rodaje comenzó en República Dominicana y continuará en Argentina, México y Estados Unidos.

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Biografía

Pedro Henríquez Ureña nació en Santo Domingo en 1884, hijo del médico y político Francisco Henríquez y Carvajal y de la educadora y poeta Salomé Ureña, quien le dedicó el conocido poema que da título a la película.

Desde muy joven inició un intenso recorrido que le llevó a vivir y trabajar en Cuba, Estados Unidos, México, España y Argentina.

En México participó activamente del movimiento cultural de las postrimerías del porfiriato y posrevolucionario junto a figuras como Alfonso Reyes, Antonio Caso, José Vasconcelos, Vicente Lombardo Toledano y Diego Rivera; en Estados Unidos fue el primer hispanoparlante en ocupar cátedra Charles Norton en Harvard University.

En España colaboró con Marcelino Menéndez Pelayo y en Argentina desarrolló una decisiva labor académica y humanista que marcó a generaciones de escritores e intelectuales, entre estos Jorge Luis Borges, Victoria Ocampo, Ernesto Sábato, Enrique Anderson Imbert y René Faveloro.

Murió en Buenos Aires el 11 de mayo de 1946, mientras se dirigía en tren a impartir clases.

Con este proyecto, Noboa Pagán continúa desarrollando una línea cinematográfica interesada en la identidad, la memoria y las conexiones culturales del Caribe, España y América Latina.

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