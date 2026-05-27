A 80 años de la muerte de Pedro Henríquez Ureña, se rueda la película documental “Mi Pedro”
La película recorrerá distintos espacios vinculados a la vida y legado de Henríquez Ureña, una de las voces fundamentales del pensamiento humanista hispanoamericano
Poncho Morado Films anunció el rodaje de Mi Pedro, largometraje documental dirigido por Angélica Noboa Pagán que propone una aproximación íntima y contemporánea a la figura del intelectual Pedro Henríquez Ureña (1884-1946).
Mi Pedro recorrerá distintos espacios vinculados a la vida y legado de Henríquez Ureña, una de las voces fundamentales del pensamiento humanista hispanoamericano, a través de una narrativa que mezcla memoria, archivo, desplazamiento y reflexión contemporánea.
El documental busca acercarse al personaje desde una dimensión más humana y emocional, alejándose del retrato estrictamente académico para explorar sus vínculos afectivos, su experiencia migratoria y la vigencia de sus ideas en el presente latinoamericano.
Además de los años de rigurosa investigación de su directora y guionista, la producción cuenta con la participación y apoyo de los más destacados “pedristas” nacionales e internacionales, procurando convertir a “Mi Pedro” en un documento esencial para la difusión del pensamiento y la obra de Pedro Henríquez Ureña en el siglo XXI.
La película cuenta con la producción de Ricardo Tejeda Ramírez y Desirée Reyes Peña, mientras que la dirección de fotografía principal está a cargo de Peyi Guzmán. La firma de abogados Russin, Vecchi & Heredia Bonetti, en las personas de los licenciados Mónika Fiallo Paradas y Georges Santoni Recio, ostentan la representación legal del filme.
El rodaje comenzó en República Dominicana y continuará en Argentina, México y Estados Unidos.
Biografía
Pedro Henríquez Ureña nació en Santo Domingo en 1884, hijo del médico y político Francisco Henríquez y Carvajal y de la educadora y poeta Salomé Ureña, quien le dedicó el conocido poema que da título a la película.
Desde muy joven inició un intenso recorrido que le llevó a vivir y trabajar en Cuba, Estados Unidos, México, España y Argentina.
En México participó activamente del movimiento cultural de las postrimerías del porfiriato y posrevolucionario junto a figuras como Alfonso Reyes, Antonio Caso, José Vasconcelos, Vicente Lombardo Toledano y Diego Rivera; en Estados Unidos fue el primer hispanoparlante en ocupar cátedra Charles Norton en Harvard University.
En España colaboró con Marcelino Menéndez Pelayo y en Argentina desarrolló una decisiva labor académica y humanista que marcó a generaciones de escritores e intelectuales, entre estos Jorge Luis Borges, Victoria Ocampo, Ernesto Sábato, Enrique Anderson Imbert y René Faveloro.
Murió en Buenos Aires el 11 de mayo de 1946, mientras se dirigía en tren a impartir clases.
- Con este proyecto, Noboa Pagán continúa desarrollando una línea cinematográfica interesada en la identidad, la memoria y las conexiones culturales del Caribe, España y América Latina.