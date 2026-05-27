Amaury Sánchez volvió a demostrar anoche por qué es una de las figuras más versátiles y consistentes de la escena musical dominicana contemporánea. El maestro, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, protagonizó una emotiva celebración de la identidad nacional con el concierto Todo Dominicano, presentado en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La producción reunió a un público que respondió con prolongados aplausos a una propuesta concebida para exaltar la obra de compositores que marcaron el patrimonio musical del país.

Sánchez, quien se mueve con naturalidad entre el universo clásico, el pop, el merengue y las grandes producciones escénicas, apostó esta vez por un recorrido sinfónico que reivindicó piezas emblemáticas del repertorio criollo.

Un inicio emotivo

La gala inició con Yoamicana, de Darwin Aquino, seguida por el elegante Vals Santo Domingo, de Bullumba Landestoy, en una primera parte marcada por la sensibilidad orquestal y los matices académicos.

Uno de los momentos más celebrados llegó con la participación del saxofonista Samuel Hernández, invitado especial de la noche, quien asumió el protagonismo en el Concierto para saxofón y orquesta, del maestro Bienvenido Bustamante.

La interpretación provocó una de las mayores ovaciones del concierto.

Amaury Sánchez aprovechó cada intervención para compartir comentarios sobre los autores homenajeados y contextualizar el valor histórico de sus composiciones dentro de la cultura dominicana.

El director también agradeció al público por respaldar una propuesta centrada en la música nacional.

La segunda parte del programa

En la segunda parte del programa, la emoción se trasladó al terreno popular con interpretaciones de Magulina y El primer beso, de Julio Alberto Hernández, además de Fantasía Criolla y Santo Domingo, de Bienvenido Bustamante.

El cierre elevó aún más el entusiasmo de la sala con versiones sinfónicas de Compadre Pedro Juan, de Luis Alberti, arreglada por el propio Amaury Sánchez; Bilirrubina, de Juan Luis Guerra, y Caña Brava, de Toño Abreu.

Más allá del concierto, la presentación confirmó la continuidad de una línea artística que Amaury Sánchez ha venido desarrollando desde hace varios años y que en 2026 ha tomado una dimensión especial con una serie de conciertos temáticos en el Teatro Nacional.

En los últimos meses, el maestro ha encabezado producciones como Todo Beethoven y Todo Tchaikovsky, apostando por acercar grandes repertorios clásicos al público dominicano mediante puestas modernas y accesibles.

Esos conciertos también han contado con invitados internacionales de prestigio, reafirmando la intención de fortalecer la oferta sinfónica local y crear nuevos públicos para la música académica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/whatsapp-image-2026-05-27-at-92437-am-9e09d00c.jpeg El maestro Amaury Sánchez junto a la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo. (SEVERO RIVERA)

Con Todo Dominicano, Sánchez no solo rindió homenaje a grandes autores nacionales. También reafirmó una visión artística que apuesta por integrar tradición, identidad y excelencia musical en una misma experiencia escénica.

La noche terminó entre aplausos y un público que salió del Teatro Nacional con la sensación de haber asistido a una auténtica celebración de la música dominicana.