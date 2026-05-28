La exposición "Tardes con los artistas" en homenaje a las madres destaca el talento de Edmon Leclerc

El artista plástico dominicano Edmon Leclerc participará como artista invitado en la exposición "Tardes con los artistas", organizada en honor al Día de las Madres en la Galería Nader. ( SUMINISTRADA )

El artista plástico dominicano Edmon Leclerc participará como artista invitado en la exposición "Tardes con los artistas", una propuesta cultural organizada por Francisco Nader Latin American Art Gallery en homenaje al Día de las Madres.

La actividad se desarrolla del 27 al 30 de mayo en el Nader Design Center, ubicado en la calle San Martín de Porres, esquina Rafael Augusto Sánchez, en Santo Domingo, con jornadas abiertas al público desde las 2:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche.

La exposición reúne a artistas plásticos dominicanos que compartirán con los asistentes parte de sus técnicas, procesos creativos y obras disponibles para la venta, en una experiencia enfocada en el arte, la inspiración y la creatividad.

Una carrera artística en ascenso

Edmon Leclerc ha comenzado a consolidarse dentro de la escena contemporánea gracias a una propuesta visual marcada por elementos surrealistas, atmósferas misteriosas y una fuerte carga emocional.

Edmon Leclerc nació en Santo Domingo en 1996 y es egresado de la Escuela Nacional de Artes Visuales (ENAV), donde se graduó en 2019. También cursó estudios de Publicidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y formación en inglés por inmersión del Mescyt.

El artista formó parte del colectivo "Los ocho", agrupación creada en la ENAV en 2018 y que presentó la exposición colectiva "Por el infinito en la Memoria" en el Codap en enero de 2019.

Actualmente, Leclerc cuenta además con representación artística en Nueva York a través de Jaditte Gallery, ubicada en Manhattan.

Su propuesta pictórica se caracteriza por el uso de colores fríos, juegos de luces y sombras y composiciones que buscan provocar distintas emociones en el espectador, desde calma hasta incertidumbre.

Dentro de sus obras predominan paisajes silenciosos, objetos suspendidos y escenarios inspirados en la naturaleza y el surrealismo, elementos que forman parte de su identidad artística.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/5-pintando-en--galeria-nader-en-honor-a-las-madres-c8827bda.jpeg Edmon Leclerc mientras realiza una pintura en vivo durante la exposición "Tardes con los Artistas" en la Galería Nader, en homenaje al Día de las Madres.

Exposición y reconocimiento internacional

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/6-pintando-en-vivo-en-galeria--nader-69d9128d.jpeg El joven artista plástico dominicano Edmon Leclerc posa junto a una de sus obras durante la exposición "Tardes con los Artistas", celebrada en la Galería Nader en honor al Día de las Madres.

A finales de 2024, Edmon Leclerc presentó su primera exposición individual titulada "Fantasía oscura en el bosque de la quietud" en Jadite Galleries de Manhattan, Nueva York, marcando un importante paso dentro de su carrera internacional.

La muestra permitió proyectar su trabajo fuera de República Dominicana y fortalecer su presencia dentro del circuito artístico contemporáneo.

Los organizadores de "Tardes con los artistas" destacaron que la iniciativa busca acercar al público al arte dominicano y crear un espacio de conexión entre creadores y visitantes durante la semana dedicada a las madres.

Además de la exhibición de obras, el evento incluye sesiones en vivo donde los artistas comparten técnicas y procesos creativos con el público asistente.