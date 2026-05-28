Bellas Artes firma compromiso de integridad y prevención de la corrupción administrativa ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Bellas Artes (DGBA) realizó este miércoles la firma del Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa, en un acto celebrado en la Cúpula de la Galería Nacional de Bellas Artes.

La actividad fue encabezada por la directora general de Bellas Artes, Marianela Sallent, junto a representantes de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y funcionarios de distintas instituciones públicas.

Entre los asistentes estuvieron Carlos Rosado, director de Ética e Integridad Gubernamental; Rosa Rosario, encargada del Departamento de Sistema de Integridad Gubernamental; Joshua Hernández, analista de seguimiento del Sistema de Integridad Gubernamental; José Luis Almonte y Emely Jiménez, analistas de comisiones de ética pública; y María Fernanda, encargada de la División Administrativa de la Oficina de Acceso a la Información de la Digeig.

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También participaron representantes del Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi), Tecnificación de Riesgos y la Caja de Ahorro, así como directores y encargados departamentales de Bellas Artes.

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Con esta firma, la DGBA formaliza la implementación de medidas orientadas al fortalecimiento de la integridad institucional, la prevención de riesgos vinculados a la corrupción administrativa y el cumplimiento de disposiciones establecidas por la Digeig.

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Durante la actividad fue reconocida la labor de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo de la institución, coordinada por Luis Ney Romero y Emilia Ramírez.

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En su intervención, Marianela Sallent señaló que la institución continuará fortaleciendo procesos internos relacionados con la transparencia, la responsabilidad institucional y la rendición de cuentas.

"Desde la Dirección General de Bellas Artes entendemos que el fortalecimiento de la cultura también requiere instituciones comprometidas con el ejercicio de la función pública", expresó Sallent.

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El acto concluyó con una presentación de la Compañía Lírica Nacional.