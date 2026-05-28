Bibliófilos y Banco BHD ponen a circular tres libros fundamentales de historia dominicana

Luis Molina Achécar, Alejandro Fernández W., y Dennis Simó. La Sociedad Dominicana de Bibliófilos y el Banco BHD pusieron en circulación nuevas ediciones de obras fundamentales. ( FUENTE EXTERNA )

La Sociedad Dominicana de Bibliófilos y el Banco BHD pusieron en circulación nuevas ediciones de obras fundamentales del pensamiento nacional, consideradas joyas de la literatura y la historiografía del país.

El acto se celebró el martes 26 de mayo de 2026 en el Museo de la Catedral, en la Ciudad Colonial, y reunió a intelectuales, académicos y representantes del sector cultural en torno a la edición de los volúmenes II, III y IV de la Colección Bibliófilos-BHD.

Las obras presentadas son La Concepción de La Vega, de Mario Concepción; Dramas dominicanos: novela histórica y de costumbres nacionales, de Casimiro N. de Moya, y La ciudad de Santo Domingo, de Luis E. Alemar. Estas constituyen un aporte significativo al rescate del patrimonio bibliográfico dominicano, al recuperar textos que exploran desde la historia colonial hasta las expresiones literarias del siglo XIX.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/d626c722-2f56-4dce-971d-f23bb6c86eb2-8d62003b.jpg Tomos de las obras de la Colección Bibliófilos-BHD.

El acto fue presidido por Dennis Simó, presidente de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, y Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD y de la Fundación BHD.

También participaron el superintendente de Bancos de la República Dominicana, Alejandro Fernández W., Andrés Maldonado, presidente ejecutivo del Centro Financiero BHD; Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo del Banco, Frank Moya Pons, historiador y prologuista de uno de los libros de la colección; junto con otros integrantes de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos y personalidades de la cultura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/78469b75-0eea-460c-8980-d55cdbdc58d0-0d8857f1.jpg Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD.

En su discurso, Molina Achécar expresó que la Colección Bibliófilos BHD 2026 "contribuye a documentar, preservar y difundir aspectos esenciales de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestro patrimonio cultural. Al hacerlo, fortalecen los vínculos que nos unen como sociedad, promueven el conocimiento compartido y estimulan una conversación más profunda sobre quiénes somos y hacia dónde queremos ir". Asimismo, agradeció a Dennis Simó y a la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, por su entrega y compromiso con obras que elevan la cultura y el desarrollo del país.

Libros para la bibliografía nacional

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/ded8b13f-b772-4ce5-864f-2e642de7da63-c2c4e48f.jpg Dennis Simó, presidente de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos.

El libro La Concepción de La Vega pone en primer plano el origen de uno de los primeros centros económicos de la colonia, marcado por la explotación minera, las dinámicas sociales y la configuración de poder en los albores de la isla, y abarca una cronología de los principales hechos acontecidos desde 1492 hasta 1980.

Dramas dominicanos: novela histórica y de costumbres nacionales reafirma su relevancia como una de las apuestas narrativas más ambiciosas del siglo XIX, al retratar las costumbres y tensiones sociales de la época, pese a haber quedado inconclusa.

La ciudad de Santo Domingo destaca por su valor como documento histórico que describe con rigor la evolución urbana, social y arquitectónica de la capital, abordando desde su fundación hasta sus principales transformaciones a lo largo de los siglos. Detalla aquel Santo Domingo del año 1943 con un recorrido por la historia de las iglesias y los personajes que dieron luz a la ciudad.

La reedición de estos tres libros es parte del compromiso de la Fundación BHD con la preservación de la memoria histórica nacional, al tiempo que consolida el papel de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos como guardiana del legado editorial del país.

La puesta en circulación de estos tres libros es una recuperación de fragmentos esenciales de la identidad dominicana, en un esfuerzo por acercar estas obras a nuevas generaciones de lectores.

Los interesados en adquirir las obras pueden dirigirse a la sede de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, ubicada en la calle Las Damas número 106, en la Ciudad Colonial, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes. El teléfono de la Sociedad es 809-687-6644.