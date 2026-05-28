La gastronomía fue el punto de encuentro para hablar de tradición, cultura y memoria durante la quinta edición del Turkish Cuisine Week, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura y Turismo de la República de Turquía que se celebró del 21 al 27 de mayo de 2026 en distintos países del mundo.

Este año, la propuesta giró en torno al concepto “The Heritage Table” (“El legado en la mesa”), una invitación a mirar la cocina más allá de las recetas y entenderla como un espacio donde se transmiten historias, costumbres y vínculos familiares que sobreviven al paso del tiempo.

La iniciativa buscó resaltar cómo la mesa compartida se convierte en un lenguaje universal capaz de conectar generaciones y preservar la identidad cultural de los pueblos.

“La mesa es el lenguaje más antiguo de la convivencia. La comida conecta a las personas a través del tiempo”, fue uno de los mensajes centrales de esta edición, que apostó por mostrar la cocina turca como un patrimonio vivo construido a través de siglos de tradiciones, migraciones e intercambios culturales.

Un encuentro entre sabores, cultura y aprendizaje

En República Dominicana, la "Semana de la cocina turca" tuvo lugar este martes 26 de mayo en la Universidad APEC (UNAPEC), en una actividad que reunió a representantes diplomáticos, autoridades académicas, chefs y estudiantes vinculados al sector gastronómico y turístico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/26052026-celebracion-de-la-cocina-turca-una-experiencia-para-saborear-samil-mateo7jpg-1973f122.jpeg Erik Pérez Vega, la embajadoraEmriye Bagdagül Ormanci y la chefYesim Öztürk. (SAMIL MATEO)

El encuentro estuvo encabezado por el rector de UNAPEC, Erik Pérez Vega, y contó con la participación de la embajadora de Turquía en República Dominicana, Emriye Bagdagül Ormanci, quien destacó la importancia de la gastronomía como puente cultural entre ambos países.

La jornada incluyó una presentación sobre Turquía y su herencia culinaria, además de un cooking show dirigido por la chef de la embajada turca, Yesim Öztürk, quien compartió técnicas, ingredientes y recetas tradicionales con estudiantes de gastronomía y chefs invitados.

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Como parte de la experiencia, estudiantes de la carrera de gastronomía participaron en talleres prácticos junto a cocineros dominicanos, preparando algunos de los platos más representativos de la cocina turca. Entre ellos destacaron el lahmacun, conocido popularmente como una especie de pizza turca, y el baklava, uno de los postres más emblemáticos del país.

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La actividad también sirvió como espacio de intercambio educativo y cultural para estudiantes de turismo y gastronomía, fortaleciendo los lazos entre Turquía y República Dominicana a través de la cocina.

Más allá de los sabores y las especias, la "Semana de la cocina turca" volvió a demostrar cómo la gastronomía puede convertirse en una herramienta para contar historias, preservar tradiciones y acercar culturas desde algo tan cotidiano -y poderoso- como compartir la mesa.