La exposición "Hosanna" reúne obras inspiradas en advocaciones marianas y arte sacro

La exposición "Hosanna" aborda distintas advocaciones marianas a través de obras inspiradas en el arte sacro y la tradición religiosa.

La artista visual Bierki Firelys Cuevas Mateo, egresada de la Escuela Nacional de Artes Visuales (ENAV) y técnica en Artes Publicitarias por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), presenta la exposición "Hosanna", una muestra centrada en la iconografía mariana y el arte sacro.

La exposición reúne 15 piezas de distintos formatos en las que se abordan advocaciones marianas vinculadas a diversos contextos históricos, culturales y religiosos.

Según el concepto curatorial de la muestra, "Hosanna" propone un recorrido por la representación visual de María y la manera en que su imagen ha sido reinterpretada en diferentes países y tradiciones.

Entre las obras expuestas figuran "Inmaculada María", centrada en la representación clásica de la Virgen; "Guadalupe Querida", inspirada en la Virgen de Guadalupe; y "Patrona Mercedes", dedicada a Nuestra Señora de las Mercedes.

También forman parte de la exposición piezas como "Sagrada Familia Protectora", "Milagro del Sol", "Lugar Especial" y "Stella Maris", esta última vinculada a la tradición cristiana que identifica a María como guía espiritual.

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La muestra incluye además obras inspiradas en advocaciones como Nuestra Señora Aparecida, patrona de Brasil; "La Virgen de Bisila", relacionada con referencias de espiritualidad africana; y "Mater de Schoenstatt", basada en la advocación originada en Alemania en 1914.

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Más

La artista ha participado anteriormente en exposiciones colectivas como " Ilusión de la Esperanza " y "Esencias de Quisqueya", presentada en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

como " " y "Esencias de Quisqueya", presentada en la y Desarrollo (Funglode). Entre sus trabajos previos figuran murales religiosos realizados para parroquias en Santo Domingo Este y Villa Altagracia, entre ellos "Pantocrátor" y "Resurrección de Cristo", ambos inspirados en referencias del arte bizantino.