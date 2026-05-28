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Exposición
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Inauguran exposición "Miguel Ángel Vivo" en Santiago

La muestra sobre la obra de Miguel Ángel Buonarroti estará abierta al público hasta julio de 2026 en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA

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    Inauguran exposición "Miguel Ángel Vivo" en Santiago
    Melany Rodríguez González, directora general del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, habla en la apertura de la exposición "Miguel Ángel Vivo" en Santiago.

    La exposición "Miguel Ángel Vivo" quedó inaugurada en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, en Santiago, con la presencia de autoridades, representantes diplomáticos e invitados vinculados al ámbito cultural.

    La muestra, producida por Eme Productions, estará abierta al público hasta el 26 de julio de 2026.

    El acto de apertura inició con las palabras de Melany Rodríguez González, directora general del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, quien destacó la importancia de desarrollar actividades culturales y educativas dirigidas al público dominicano.

    Posteriormente intervino Rodolfo Colaci, jefe de misión adjunto de la Embajada de Italia, quien señaló el valor de este tipo de iniciativas para promover el intercambio cultural y la difusión de la obra de Miguel Ángel Buonarroti.

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    También participó el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, quien indicó que la ciudad continúa acogiendo actividades culturales vinculadas al arte y al patrimonio internacional.

    La exposición presenta contenidos relacionados con la obra del artista italiano y estará acompañada de actividades culturales y educativas para los visitantes.

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    La muestra ha sido presentada anteriormente en países como China, Estados Unidos, Ecuador y Colombia.

    El recorrido incluye reproducciones de espacios y obras asociadas a Miguel Ángel, entre ellas representaciones de la Capilla Sixtina, "El Moisés", "El David" y "La Piedad".

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    Más

    • La exposición forma parte de una colaboración entre el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA y la Alcaldía de Santiago, junto a otras entidades vinculadas a la promoción cultural.
    • Las boletas están disponibles a través de TodoTickets, Plaza Lama y en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA.
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