Leonardo Padura o el oficio de escribir en una incierta Cuba

En Cuba, "la realidad no toca la puerta, abre y entra en tu casa", asegura el escritor Leonardo Padura, en una entrevista con la AFP en la que reflexiona sobre La Habana: su ciudad y escenario de sus novelas.

Leonardo Padura, de 70 años, atiende a la AFP en el escenario del Instituto Cervantes de París, en el marco de una gira en Francia para presentar la versión en francés de su libro "Ir a La Habana".

Su gira llega cuando Cuba, bajo embargo estadounidense desde 1962, enfrenta una profunda crisis económica, además de frecuentes apagones, situación agravada por el bloqueo energético de Washington desde enero.

"En Cuba, no importa que tus condiciones económicas te permitan tener otra relación con la realidad. La realidad no toca la puerta, abre y entra en tu casa", asegura, preguntado sobre cómo es trabajar en este contexto.

Cronista irredento de La Habana, Padura, considerado el escritor cubano vivo más leído en el mundo, no quiere vivir en otro lugar, pese a las "complicadas" condiciones de vida, aunque se dice "afortunado" con su situación económica.

"Aún así, cuando hay apagón, pues no tengo conexiones y puedo estar un día esperando a tener conexión por internet o por datos móviles, precisamente para el desarrollo de mi trabajo", explica.

Y no siempre se logra todo: "Yo le decía a mi hermano hace unos días: 'Cada vez que salimos en el carro no es que hayamos hecho un viaje más, es que vamos a hacer uno menos, porque no sabemos cuándo vamos a tener otra vez gasolina'".

Pero la realidad también alimenta las novelas de este escritor, que se define como "disciplinado" cuando escribe una nueva historia y como "muy cuidadoso, excesivo" a la hora de revisar el texto.

La Habana del presente

Escribir el libro "Ir a La Habana", en el que repasa la historia de su ciudad natal a través de crónicas realistas y ficción, era una "deuda", una "necesidad" que cumplió en 2024.

Pero las calles de la capital son también el escenario de las aventuras de su alter ego de ficción, el detective Mario Conde.

"Voy recorriendo distintas Habanas en el tiempo y distintas Habanas en el espacio".

¿Y si tuviera que escribir un libro sobre La Habana del presente, cómo la describiría?

"Hay un poco más de deterioro, pero en esencia la estructura de la ciudad y las necesidades de la gente siguen siendo las mismas. Tal vez todo eso se haya acelerado en el paso de los últimos dos años desde que escribí el libro", asegura.

Aunque al inicio de la entrevista Padura advierte que no quiere hablar de la situación en Cuba, de la que no dejan de preguntarle desde que llegó a Francia, al final acepta, como si fuera una de esas realidades que se invitan sin tocar a la puerta.

"Hace justamente 10 años, ¿qué pasaba en Cuba? Había un concierto de Rolling Stones, estaba [Barack] Obama visitando Cuba, un partido de béisbol entre el equipo de Cuba y de las grandes ligas...", enumera.

Respecto a lo que ocurre actualmente, "es como si fuéramos dos países diferentes", sentencia.

Futuro incierto

Entre ambos momentos, Donald Trump llegó al poder en 2017 y regresó a la Casa Blanca en 2025, desde donde aplica una política de "máxima presión" hacia la isla comunista.

Padura, para quien los cambios en Cuba deben venir impulsados por la sociedad, teme que Estados Unidos acabe lanzando una operación militar o incluso bombardeos.

"Ojalá que no se produzca esto, porque los daños colaterales pueden ser muy dolorosos", advierte.

Visto el contexto actual, si tuviera que ambientar una historia en una Habana del futuro, ¿qué final querría para su historia?

"No sé cómo puede ser La Habana de mañana o pasado mañana. Ya La Habana está bastante destruida, pero si caen cuatro bombazos, será una Habana también diferente", subraya.

"El futuro es un enorme signo de interrogación para todos en el mundo y la incertidumbre es universal. Pero en el caso cubano es una realidad muy palpable, muy dolorosa y que está ahí frente a nosotros", concluye.