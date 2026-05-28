Museo Memorial de la Resistencia: 15 años como guardián de la memoria histórica del país

Una de las salas del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. ( SUMINISTRADA )

Entre fotografías en blanco y negro, objetos de víctimas de la dictadura, testimonios de familiares y salas que recrean algunos de los episodios más oscuros de la historia nacional, el museo no solo conserva documentos y piezas históricas: también resguarda heridas, silencios y relatos que durante décadas quedaron fuera de la historia oficial.

La directora del museo, Luisa de Peña Díaz, en una entrevista para Diario Libre explica que la principal motivación para crear el centro -quince años atrás- fue rescatar y conservar la memoria de las víctimas de las dictaduras de Rafael Leónidas Trujillo y de los llamados "12 años" de Joaquín Balaguer.

"Los museos de memoria tienen como objetivo conmemorar a las víctimas y educar en derechos humanos y valores democráticos, como garantía de no repetición", afirma.

Según explica, el museo nació un 29 de mayo de 2011 para llenar un vacío histórico: contar la historia desde la perspectiva de las víctimas y no desde la narrativa oficial del poder.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/whatsapp-image-2026-05-27-at-25240-pm-000f96b6.jpeg Una de las salas del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana recrea episodios de represión y resistencia ocurridos durante las dictaduras y conflictos políticos del siglo XX en el país.

Recorrido por seis décadas

El museo aborda principalmente el período comprendido entre 1916 y 1978, una etapa marcada según la institución por la aplicación del terrorismo de Estado, la represión política y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en República Dominicana.

A través de un recorrido cronológico, los visitantes pueden conocer algunos de los hechos más trascendentales de la historia contemporánea dominicana: el ajusticiamiento de Trujillo el 30 de mayo de 1961, las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo de 1959, el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960, el golpe de Estado contra Juan Bosch 1963, la Revolución de Abril de 1965 y el inicio de los 12 años de Balaguer (1966-1978).

De Peña Díaz destaca que el museo busca explicar estos acontecimientos desde la resistencia democrática y no desde la lógica de justificar los regímenes autoritarios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/whatsapp-image-2026-05-27-at-44210-pm-5c1cfe07.jpeg Vestimenta utilizadas ajusticiamiento Trujillo.

Qué encuentran

Cada visitante vive una experiencia distinta dentro del museo. Algunas personas se conmueven frente al animatronic de Manolo Tavárez Justo; otros quedan impactados por la recreación de la cárcel de La 40 o por los instrumentos utilizados en interrogatorios y torturas.

Sin embargo, para su directora, una de las piezas más significativas es un solo zapato perteneciente a Juan Tomás Díaz, uno de los héroes del ajusticiamiento de Trujillo.

"Sobrevivió un zapato, no el par. Para mí eso representa cómo destruyeron las casas y los legados de quienes enfrentaron la dictadura", expresa.

El museo conserva también documentos, fotografías, cartas, prendas de vestir y objetos personales entregados por familiares de víctimas de la represión política.

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"El museo nació para llenar un vacío histórico: contar la historia desde la perspectiva de las víctimas y no desde la narrativa oficial del poder" Luisa de Peña Díaz Directora del museo “

La juventud no está perdida

Uno de los fenómenos que más ha sorprendido al equipo del museo ha sido la reacción de los jóvenes que visitan sus instalaciones.

De acuerdo con la directora, muchos estudiantes descubren allí una visión distinta de la identidad dominicana y comprenden que la democracia actual fue conquistada "con sangre y lágrimas".

"La juventud no está perdida, lo que hay es falta de información", relata

El museo conserva más de una docena de libros de visitantes llenos de mensajes escritos por estudiantes que expresan sorpresa, indignación y admiración al conocer episodios de represión y resistencia que, en muchos casos, no habían visto en profundidad en las aulas.

El mismo mantiene un convenio con el Ministerio de Educación mediante el cual recibe gratuitamente a estudiantes del sistema público para visitas guiadas, talleres y programas educativos adaptados a distintos niveles académicos.

En temporada escolar, el museo recibe entre 500 y 800 visitantes diarios, una cifra que varía según el mes y el día de la semana. A lo largo del año, el promedio de asistencia ronda las 95 mil personas.

Además, cada año cientos de universitarios visitan el museo para desarrollar investigaciones, tesis y proyectos académicos. La institución también recibe pasantes internacionales de universidades como University of Oxford, Duke University y la University of Orléans, interesados en temas vinculados a la memoria histórica, los derechos humanos e incluso la arquitectura de los regímenes autoritarios.

Sobre los visitantes extranjeros, la directora señala que muchos descubren una República Dominicana distinta a la que suele asociarse únicamente con el turismo de sol y playa. "Se dan cuenta de que este es un país con luchas democráticas, identidad y una historia contemporánea que les interesa conocer", indica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/whatsapp-image-2026-05-27-at-44210-pm-8450f8cc.jpeg Expedición de Constanza, Maimo´n y Estero Hondo de 1959.

Tecnología sí, pero con límites

Aunque el museo incorpora recursos audiovisuales y herramientas digitales para reforzar la experiencia educativa, su fundadora advierte sobre los riesgos del uso indiscriminado de tecnologías dentro de los espacios de memoria al considerar que prácticas como colorear fotografías históricas o utilizar inteligencia artificial para "hacer hablar" imágenes antiguas pueden alterar documentos históricos y desnaturalizar la experiencia patrimonial.

"La tecnología debe auxiliar la transmisión del conocimiento, no sustituir el valor del patrimonio", explica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/whatsapp-image-2026-05-27-at-44118-pm-84c602f3.jpeg Animatrónico de Manolo Tavárez.

Libertad y democracia como mensaje central



Para su directora-fundadora, De Peña Díaz, el principal mensaje que debe llevarse el visitante al salir del museo es que la libertad constituye el estado natural del ser humano y que la democracia debe ser protegida permanentemente. "La dignidad de los pueblos no debe negociarse", expresa. A su juicio, el museo contribuye diariamente a preservar la memoria democrática mediante la defensa del derecho a la verdad, la memoria y la justicia. Su principal reto es combatir el revisionismo y el negacionismo histórico. De ahí que De Peña Díaz alerta sobre discursos que minimizan o justifican las dictaduras bajo argumentos de orden, estabilidad o crecimiento económico. "El mayor desafío es evitar que la juventud crea que para tener derechos económicos debe entregar sus derechos políticos", afirma. Pese a ello, asegura que el trabajo educativo del museo continúa fortaleciéndose y el creciente interés de estudiantes y visitantes representa una señal esperanzadora. "Conozcan la lucha que nos hizo libres para que nunca más se repita", recuerda la directora como mensaje final en vísperas del décimo quinto aniversario del museo.