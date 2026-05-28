Senador Antonio Taveras Guzmán pone a circular su libro "La democracia del favor"

Existe una belleza poco común en cada denuncia que busca justicia. Mucho de eso habita en "La Democracia del Favor", el libro de Antonio Taveras Guzmán, senador independiente por la provincia Santo Domingo, puesto en circulación en una abarrotada sala de la Biblioteca Nacional.

La obra, que el autor postergó durante años por considerarla demasiado académica, terminó transformándose en un relato cercano y humano sobre las heridas del clientelismo político.

A través de anécdotas y testimonios, Taveras Guzmán expone cómo miles de dominicanos se relacionan con la política desde la necesidad y no desde el ejercicio pleno de sus derechos.

"El libro no condena al ciudadano", afirmó el senador durante la presentación. "Muchas veces el intercambio de favores es la única forma de sobrevivir cuando el Estado no llega o llega mal". Esto al referirse a una realidad que viven los habitantes de los barrios de gran pobreza del país.

Estructura desigual

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/img-20260528-wa0431-f69ce9f5.jpg En esta obra el autor denuncia y desnuda una realidad que representa a muchos dominicanos. (SAMIL MATEO)

En sus páginas aparecen historias como la de doña Juana, una mujer enferma de cáncer que acudió a un dirigente político buscando ayuda para costear su tratamiento, pese a toda una vida de trabajo.

También la de un niño que recorría la ciudad vendiendo paletas para sostener a su familia... "Un hombre prematuro", como él lo calificó.

Son historias que, más que casos aislados, revelan una estructura social donde la pobreza empuja a depender de favores para acceder a derechos básicos.

Para Taveras Guzmán, esa dinámica termina debilitando la democracia, porque convierte el voto en un mecanismo de dependencia y no de fiscalización ciudadana. La obra también aborda cómo la informalidad, la pobreza y la falta de institucionalidad alimentan prácticas clientelares que se han normalizado en gran parte de América Latina.

Durante la actividad, el jurista José Luis Taveras definió el libro como "un autorrelato de anécdotas políticas", donde el autor denuncia, confronta y propone cambios estructurales para desmontar progresivamente el sistema clientelar.