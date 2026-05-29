Futuros Autores del Mundo fomenta la lectura y la creatividad en niños y adolescentes

Futuros Autores del Mundo compartieron libros e invitaron a nuevos talentos a formar parte de los talleres literarios de la fundación. ( FUENTE EXTERNA )

La organización Futuros Autores del Mundo, compuesta por niños y adolescentes de 6 a 17 años, realizó un encuentro de lectura el pasado domingo en el Parque Iberoamericano, donde los niños junto a sus familias leyeron en silencio y celebraron el cumpleaños de dos de las niñas de la fundación.

Durante el encuentro estuvieron acompañados por Keila González, Ceo de Bienetre Editorial, con quien asistieron al Festival del libro de Cristo Rey, organizado por el doctor Juan Carlos Toral, y donaron libros a los niños y jóvenes presentes, además de invitarlos a los talleres que ofrece la fundación cada lunes de manera gratuita, para participar como autores en la próxima edición de Caleidoscopio 7, un volumen que recopilará cuentos enfocados en el uso consciente de los recursos naturales.

Cuatro de los Futuros Autores del Mundo fueron invitados recientemente a la por la Feria del Libro de Bogotá FILBO, con todos los gastos pagos, donde participaron con el tema: "El silencio como espacio creativo" y compartieron con el Embajador de República Dominicana en Colombia, señor Félix Aracena Vargas.

La organización sin fines de lucro que es respaldada por Bienetre Editorial desde el 2018 y apoyada por Seabord Dominicana y el Banco Popular, tiene como objetivo principal preparar a los niños y jóvenes para que sean los futuros escritores y pensadores del mañana a través de talleres y actividades que les permiten tener la experiencia ser autores desde muy jóvenes y encausarse por un camino intelectual literario y positivo.