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Jennifer Fungenzi
Jennifer Fungenzi

Jennifer Fungenzi se suma a "¡Claro que baila!", su tercer reality internacional

Tras su paso por "Super Chef Celebrities", la comunicadora dominicana participará en el reality de baile "¡Claro que baila!"

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    Jennifer Fungenzi se suma a "¡Claro que baila!", su tercer reality internacional
    La influencer Jennifer Fungenzi vuelve a la televisión puertorriqueña para asumir un nuevo reto en una de las competencias más esperadas de Wapa. (FUENTE EXTERNA)

    La influencer, presentadora y empresaria dominicana radicada en Puerto Rico, Jennifer Fungenzi, regresó a Wapa Televisión para unirse al grupo de participantes de un nuevo reality en la isla.

    La noticia se dio a conocer este jueves 21 de mayo durante un encuentro con la prensa, donde presentaron a las figuras que integrarán el elenco del prestigioso concurso de baile.

    Se recuerda que Fungenzi también participó en las competencias de cocina "Super Chef Celebrities" y "Super Chef Celebrities All-Stars".

    En 2024, la celebridad estuvo en el equipo de "Pégate al mediodía", el programa estelar y de mayor audiencia del territorio boricua.

    Fungenzi también es conocida por su labor filantrópica, tanto en su tierra natal como en Puerto Rico, por lo cual creó su propia fundación, Alegrando Corazones, centrada en ayudar a niños, envejecientes y mujeres maltratadas.

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    Infografía
    Una de sus primeras presentaciones.

    Entre las ayudas que ha hecho Fungenzi a través de su fundación, se encuentran las donaciones que hizo a los damnificados del huracán Fiona en Puerto Rico en el año 2022, así como la distribución de útiles escolares a niños de escasos recursos en Puerto Plata, República Dominicana.

    Su instinto maternal, siendo madre de tres hijos, ha provocado que Fungenzi no escatime esfuerzos en dar una mano en casos que involucren menores.  

    Además, su empatía también ha hecho que Fungenzi se identifique y pertenezca a campañas contra violencia de género.

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