Jorge Ramos gana un Emmy por su programa en YouTube: "Podemos ganar a grandes corporaciones"

Jorge Ramos y la productora Tres Alebrijes ganaron el Emmy de Noticias y Documentales 2026 por "Jorge Ramos: Así Veo Las Cosas", marcando un precedente para el periodismo independiente en español. ( FUENTE EXTERNA )

A menos de dos años de su salida de Univision, el periodista Jorge Ramos acaba de lograr uno de los hitos más importantes del periodismo hispano contemporáneo.

El periodista mexicano obtuvo el Emmy de Noticias y Documentales 2026 por el programa "Jorge Ramos: Así Veo Las Cosas", convirtiéndose en el primer videopodcast independiente de noticias en español en recibir este reconocimiento.

Para él la victoria simboliza el ascenso de una nueva manera de hacer periodismo: "menos dependiente de grandes estructuras mediáticas y mucho más conectada con la audiencia digital".

Mientras muchas cadenas tradicionales enfrentan una caída sostenida en confianza y consumo, el proyecto de Ramos encontró algo cada vez más difícil de construir en la industria actual: una comunidad fiel.

Solo en marzo de 2026, el programa acumuló 101 millones de visualizaciones entre YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Además, su canal principal de YouTube registró 4.85 millones de usuarios únicos mensuales, cifras que reflejan el alcance de un modelo informativo construido directamente desde plataformas digitales.

"Este Emmy es de nuestra audiencia", expresó Jorge Ramos tras recibir el galardón. "Ellos nos siguieron a nuestra nueva casa y desde aquí podemos hacer lo que siempre hemos creído: ofrecer un periodismo independiente, directo y sin concesiones".

La declaración resume el núcleo del proyecto: un periodismo que apuesta por la cercanía, la conversación directa y la independencia editorial en un ecosistema mediático donde las audiencias latinas buscan cada vez más información conectada con sus realidades culturales y sociales.

El reconocimiento también valida la capacidad del periodismo independiente de competir al más alto nivel dentro de una industria históricamente dominada por grandes corporaciones mediáticas.

"Este premio reafirma el compromiso que hicimos con nuestra comunidad cuando comenzamos este proyecto y demuestra que el periodismo independiente puede competir con los medios tradicionales", agregó Ramos.

La productora Tres Alebrijes, fundada por Ramos junto a las ejecutivas María Martínez-Guzmán y Bilai Joa Silar, desarrolla el podcast con el respaldo de la Marguerite Casey Foundation y de YouTube, aliados clave en la consolidación de una propuesta concebida desde una lógica digital-first, donde la interacción constante con la audiencia se convirtió en una pieza central de su crecimiento.

Nueva forma de hacer periodismo

Durante décadas, Jorge Ramos ha sido una de las figuras más influyentes del periodismo latino en Estados Unidos. Sin embargo, a su juicio "este Emmy representa algo distinto: no solo reconoce una trayectoria, sino también la consolidación de un nuevo modelo de comunicación en español capaz de construir relevancia, influencia y credibilidad fuera de la televisión tradicional".