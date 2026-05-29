Mario Dávalos lleva el arte dominicano a ARCO Lisboa

Obras del artista dominicano Mario Dávalos exhibidas en el stand de Heliconia Projects durante la feria ARCO Lisboa 2026. ( SUMINISTRADA )

La galería dominicana Heliconia Projects participa esta semana en ARCO Lisboa 2026, una de las ferias de arte contemporáneo más relevantes de la Península Ibérica, celebrada del 28 al 31 de mayo en la histórica Cordoaria Nacional de Lisboa, Portugal.

Heliconia Projects, dirigida por Nicole Bainov y Elsa Maldonado, fue seleccionada para participar en la sección Opening, espacio dedicado a galerías y proyectos emergentes de vocación internacional.

La selección posiciona a la galería como una de las propuestas más destacadas del arte caribeño y latinoamericano en el circuito europeo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/whatsapp-image-2026-05-29-at-35154-pm-3b3afd3c.jpeg La participación de Heliconia Projects en ARCO Lisboa fortalece la presencia del arte dominicano y caribeño en el circuito internacional de arte contemporáneo.

Relevancia del arte dominicano en el circuito europeo

En su stand, Heliconia Projects presenta obras del artista dominicano Mario Dávalos junto a trabajos de la artista ítalo-bosnia Adelisa Selimbasic , generando un diálogo visual que entre el cuerpo y el paisaje.

presenta obras del artista dominicano junto a trabajos de la artista ítalo-bosnia , generando un que entre el cuerpo y el paisaje. La presencia de Heliconia Projects en ARCO Lisboa reafirma el creciente interés de la escena artística europea por las propuestas provenientes del Caribe, y abre nuevas conversaciones sobre la representación y circulación del arte dominicano en ferias internacionales de primer nivel.