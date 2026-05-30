Colombia conquista la primera corona de Miss Grand International All Stars; Yamilex queda en Top 8

La colombiana Vanessa Pulgarín celebra su coronación como la primera ganadora de Miss Grand International All Stars. ( FUENTE EXTERNA )

La colombiana Vanessa Pulgarín hizo historia este sábado al convertirse en la primera ganadora de Miss Grand International All Stars 2026, imponiéndose en la gran final celebrada en Bangkok, Tailandia, ante un grupo de 56 candidatas provenientes de distintos países.

La representante de Gana, Faith Maria Portenha, obtuvo el segundo lugar, mientras que la vietnamita, Huong Giang, una mujer transgénero, completó el Top 3.

Pulgarín logró conquistar al jurado tras varias semanas de competencia, en las que las candidatas enfrentaron pruebas de pasarela, presentaciones en traje de gala, desafíos de belleza al natural y entrevistas.

La colombiana llegó a la gala final como una de las grandes favoritas y terminó imponiéndose en la ronda decisiva gracias a su desenvolvimiento escénico, seguridad y desempeño integral durante todo el concurso.

El segundo puesto correspondió a Faith Maria Portenha, representante de Gana, quien también destacó por su fuerte desempeño durante la competencia. En tanto, Huong Giang, de Vietnam, finalizó en la tercera posición tras figurar entre las candidatas más comentadas de esta primera edición del certamen.

El Top 5 fue completado por Mariana Becková, de República Checa, y Gazini Ganados, de Filipinas.

Yamilex se destacó

Por su parte, la dominicana Yamilex Hernández logró avanzar al Top 10 y concluyó la competencia en el octavo lugar. La representante nacional volvió a destacar en un escenario internacional, luego de haber alcanzado recientemente el Top 30 en Miss Universo 2025 y ganar la primera edición de Miss Universe Latina de la cadena Telemundo.

Hernández figuró entre las concursantes más consistentes de la edición y logró posicionar nuevamente a República Dominicana entre las delegaciones con mejor desempeño dentro de la competencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/el-cantante-puertorriqueno-bad-bunny-efeepamanuel-de-almeida-3-a0ad2845.jpg Yamilex Hernández,la segunda de la primera fila, posa con el resto de candidatas que avanzaron al Top 18.

La primera edición de Miss Grand International All Stars reunió a reconocidas reinas de belleza de diferentes países y marcó el inicio de un nuevo certamen internacional que busca reunir a destacadas concursantes de temporadas anteriores en una sola competencia.

Leer más Yamilex Hernández representará a República Dominicana en el Miss Grand International All Stars 2026