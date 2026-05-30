Localizan con vida al coreógrafo Iván Tejada; recibe atenciones médicas en el Darío Contreras
La Policía Nacional informó que el productor y director artístico fue encontrado en un centro de salud tras haber sido reportado como desaparecido. Investigan las circunstancias en que resultó lesionado
La Policía Nacional informó este sábado que fue localizado con vida el coreógrafo, productor y director artístico Iván Tejada, quien había sido reportado como desaparecido por sus familiares y allegados en los últimos días.
De acuerdo con un comunicado oficial, Tejada fue encontrado en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde actualmente recibe las atenciones médicas correspondientes.
De manera preliminar, las autoridades indicaron que el artista habría resultado lesionado tras verse involucrado en un accidente de tránsito, presentando golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo.
La noticia pone fin a la incertidumbre que generó su desaparición, luego de que familiares, amigos y miembros de la comunidad artística iniciaran una campaña pública para tratar de dar con su paradero.
No obstante, la Policía Nacional precisó que las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos continúan bajo proceso de verificación por parte de las autoridades competentes.
Las investigaciones y diligencias correspondientes se mantienen en curso con el objetivo de esclarecer completamente lo sucedido y determinar cómo llegó Tejada al centro de salud.
Iván Tejada es una reconocida figura de las artes escénicas dominicanas, con más de 25 años de trayectoria como coreógrafo, productor y director artístico. A lo largo de su carrera ha participado en importantes espectáculos y ha sido distinguido con premios y nominaciones por su trabajo en la industria del entretenimiento.
Continúa investigación
- La Policía Nacional informó que ofrecerá mayores detalles sobre el caso a medida que avance la investigación.